تسجل "لقطات حساسة وحميمة".. تحذير من كاميرات سيارات تسلا!

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن الكاميرات التي تزود بها شركة "تسلا" سياراتها تخترق خصوصية راكبي السيارات وتلتقط صورا ومقاطع "حساسة وحميمية" لهم.

وقال موقع الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية: "تؤكد تسلا لملايين مالكي السيارات الكهربائية أن خصوصيتهم مهمة للغاية بالنسبة لنا وستظل كذلك".

Advertisement

وعن الكاميرات أكدت الشركة ان "كاميرات سياراتها مصممة من الألف إلى الياء لحماية خصوصيتك".

وذكر التقرير أن 9 موظفين كشفوا أنه "بين عامي 2019 و 2022 شاركت مجموعات من موظفي "تسلا" بشكل خاص عبر نظام مراسلة داخلي، مقاطع فيديو وصورًا (شديدة الانتهاك) تم تسجيلها بواسطة كاميرات سيارات العملاء.

والتقطت كاميرات سيارات "تسلا" أصحاب السيارات في أوضاع محرجة ومخلة أحياناً، ومرعبة أحياناً أخرى بحسب الموظفين، حيث التقطت الكاميرات تفاصيل حوادث مروعة على الطرقات.

وأظهر مقطع فيديو في عام 2021 سيارة "تسلا" تسير بسرعة عالية في منطقة سكنية تصطدم بطفل يركب دراجة، حيث طار الطفل في اتجاه والدراجة في اتجاه آخر، وانتشر المقطع بين موظفي الشركة "كالنار في الهشيم".

وتنص "تسلا" في "إشعار خصوصية العميل" على الإنترنت على أن "تسجيلات الكاميرا تظل مجهولة المصدر وليست مرتبطة بك أو بمركبتك". (ارم نيوز)