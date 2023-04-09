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تكنولوجيا وعلوم

"إيدج 40 برو" الجديد.. هل يتفوق على "آيفون" و"سامسونغ"؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 14:00
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أطلقت شركة موترولا، هاتف "إيدج 40 برو" الجديد مؤخراً، مع إضافة تفوقت من خلالها على هواتف "سامسونغ" و"آيفون"، وهي القابس الخاص الذي تمت إزالته من علبة هواتف "آيفون" و"غالاكسي".

يأتي الهاتف مع قابس مع محول "توربو باور" يمكنه الشحن السريع بقوة 125 وات، خلال 23 دقيقة فقط، ويوفر طاقة كافية للبطارية لمدة يوم كامل خلال ست دقائق فقط. 
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إلى جانب وحدة الطاقة المجمعة هذه، هناك الكثير من الميزات الأخرى التي تجعل هذا الجهاز يستحق بعض الاهتمام بما في ذلك شاشة مقاس 6.67 بوصة FHD + pOLED، تتميز بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتز مما يجعل التمرير عبر مواقع الويب ولعب الألعاب سلساً. 
 
كما يتميز الجهاز بطلاء "غوريلا غلاس فيكتوس" الذي يحميه من التصدع، ويحفظه من الأخطار عند غمسه في الماء لمدة 30 دقيقة. ويعمل الجهاز بأحدث معالج من كوالكوم، والذي يوفر أداءً محسناً بشكل كبير وكفاءة أفضل. 
 
إضافة إلى ما سبق، تحتوي خلفية الجهاز على كاميرا ثلاثية العدسات يمكنها التقاط صور ليلية واضحة، بالإضافة إلى صور ماكرو بزاوية عريضة وقريبة. 

كما تتميز الكاميرا بمقدرتها على صنع أفلام منزلية بدقة 8K بالإضافة إلى خاصية التتبع التلقائي للتركيز والتي تضمن بقاء مقاطع الفيديو دائماً حادة. 
 
يأتي جهاز "موتورولا إدج 40 برو" بسعة تخزين 256 جيجابايت ويكلف حوالى 994 دولاراً أميركياً، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية. 
المصدر: 24.ae
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