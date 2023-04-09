كيف يمكن إضافة FaceID و TouchID وإزالتهما على واتس آب؟

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مع زيادة التركيز على الخصوصية والأمان، قدم تطبيق واتس آب المملوك لشركة ميتا، وهو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعاً في العالم، ميزات متنوعة، بما في ذلك TouchID و FaceID وفتح بصمات الأصابع، للتأكد من أن بيانات المستخدمين آمنة.وتمنع هذه الميزات أي شخص من استخدام تطبيق واتس آب على هواتفهم الذكية قبل المصادقة باستخدام التعرف على الوجه أو مستشعر بصمات الأصابع. الميزة متاحة لمنصات أندروبد و iOS. وفيما يلي نستعرض خطوات إضافة أو إزالة TouchID و FaceID وفتح بصمة الإصبع على واتس آب، بحسب موقع نيوز 18:إضافة FaceID و TouchID على واتس آب:الخطوة 1: افتح تطبيق واتس آب على جهاز آيفون أو آيباد.الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الإعدادات" الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.الخطوة 3: اضغط على "الحساب".الخطوة 4: اضغط على "الخصوصية".الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "Screen Lock" وانقر على "Fingerprint Lock" أو "Face ID".الخطوة 6: قم بالتبديل بين "مطلوب معرف الوجه" أو "يتطلب معرف اللمس".الخطوة 7: اختر المدة الزمنية قبل أن يكون Face ID أو Touch ID مطلوباً لفتح واتس آب.الخطوة 8: بمجرد تحديد تفضيلاتك، سيُطلب منك مسح وجهك أو بصمة إصبعك لإعداد Face ID أو Touch ID.إزالة FaceID و TouchID على واتس آب:الخطوة 1: افتح تطبيق واتس آب على جهاز آيفون أو آيباد.الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الإعدادات" الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.الخطوة 3: اضغط على "الحساب".الخطوة 4: اضغط على "الخصوصية".الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "Screen Lock" وانقر على "Fingerprint Lock" أو "Face ID".الخطوة 6: قم بإيقاف تشغيل "مطلوب معرف الوجه" أو "يتطلب معرف اللمس".باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة إضافة أو إزالة FaceID و TouchID على واتس آب. ستؤدي إضافة هذه الميزات إلى تحسين أمان حساب واتس آب الخاص بك، بينما ستجعل إزالتها الوصول إلى التطبيق أكثر ملاءمة.