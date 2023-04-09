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تكنولوجيا وعلوم

كيف يمكن إضافة FaceID و TouchID وإزالتهما على واتس آب؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 16:00
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مع زيادة التركيز على الخصوصية والأمان، قدم تطبيق واتس آب المملوك لشركة ميتا، وهو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعاً في العالم، ميزات متنوعة، بما في ذلك TouchID و FaceID وفتح بصمات الأصابع، للتأكد من أن بيانات المستخدمين آمنة.
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وتمنع هذه الميزات أي شخص من استخدام تطبيق واتس آب على هواتفهم الذكية قبل المصادقة باستخدام التعرف على الوجه أو مستشعر بصمات الأصابع. الميزة متاحة لمنصات أندروبد و iOS. وفيما يلي نستعرض خطوات إضافة أو إزالة TouchID و FaceID وفتح بصمة الإصبع على واتس آب، بحسب موقع نيوز 18:

إضافة FaceID و TouchID على واتس آب:
الخطوة 1: افتح تطبيق واتس آب على جهاز آيفون أو آيباد.
الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الإعدادات" الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.
الخطوة 3: اضغط على "الحساب".
الخطوة 4: اضغط على "الخصوصية".
الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "Screen Lock" وانقر على "Fingerprint Lock" أو "Face ID".
الخطوة 6: قم بالتبديل بين "مطلوب معرف الوجه" أو "يتطلب معرف اللمس".
الخطوة 7: اختر المدة الزمنية قبل أن يكون Face ID أو Touch ID مطلوباً لفتح واتس آب.
الخطوة 8: بمجرد تحديد تفضيلاتك، سيُطلب منك مسح وجهك أو بصمة إصبعك لإعداد Face ID أو Touch ID.

إزالة FaceID و TouchID على واتس آب:
الخطوة 1: افتح تطبيق واتس آب على جهاز آيفون أو آيباد.
الخطوة 2: اضغط على علامة التبويب "الإعدادات" الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.
الخطوة 3: اضغط على "الحساب".
الخطوة 4: اضغط على "الخصوصية".
الخطوة 5: قم بالتمرير لأسفل إلى قسم "Screen Lock" وانقر على "Fingerprint Lock" أو "Face ID".
الخطوة 6: قم بإيقاف تشغيل "مطلوب معرف الوجه" أو "يتطلب معرف اللمس".
باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك بسهولة إضافة أو إزالة FaceID و TouchID على واتس آب. ستؤدي إضافة هذه الميزات إلى تحسين أمان حساب واتس آب الخاص بك، بينما ستجعل إزالتها الوصول إلى التطبيق أكثر ملاءمة.
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