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تكنولوجيا وعلوم

لإنشاء كلمة مرور لا يمكن اختراقها بالذكاء الاصطناعي.. اليكم هذه النصائح

Lebanon 24
09-04-2023 | 23:00
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قد تعتقد أن كلمات المرور الخاصة بك على الإنترنت قوية بما يكفي لمنع المهاجمين من اقتحام تطبيقاتك، وسرقة أموالك وبياناتك. ولكن بفضل الذكاء الاصطناعي، قد لا تكون كلمة المرور قوية بما يكفي لمنع اختراقها.
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وتمكنت منصة لتخمين كلمات المرور قائمة على الذكاء الاصطناعي تسمى PassGAN من حل 51% من كلمات المرور التي كانت تحاول اختراقها في أقل من 60 ثانية. وتمكنت من معرفة 71% من كلمات المرور في أقل من يوم واحد. وأصدرت Home Security Heroes نتائج دراسة استخدمت PassGAN لمحاولة اكتشاف 15.6 مليون كلمة مرور.

ويمكن التوجه إلى موقع الشركة على الويب، وكتابة كلمة مرور تستخدمها حالياً أو تخطط لاستخدامها، والاطلاع على تقدير للمدة التي سيستغرقها الذكاء الاصطناعي في اختراقها. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم phonefan99 ككلمة مرور، فسيستغرق الأمر من الذكاء الاصطناعي 6 أشهر فقط لاكتشافها. من ناحية أخرى، فإن كلمة المرور supercalifragilisticexpialidocious ستستغرق 6 كوادريليون سنة.
وأظهرت الدراسة أن 51% من كلمات المرور الشائعة يمكن اكتشافها باستخدام الذكاء الاصطناعي في أقل من دقيقة. ويمكن اختراق 65% من كلمات المرور في أقل من ساعة. ويمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف 71% من كلمات المرور الشائعة في أقل من يوم واحد، ويمكن اختراق 81% من كلمات المرور الشائعة في أقل من شهر واحد. ولدى PassGAN القدرة على التعلم الذاتي لتوزيع كلمات المرور الحقيقية.

ولحماية نفسك من منصات تخمين كلمات المرور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى جعل كلمات المرور الخاصة بك لا تقل عن 12 حرفاً باستخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى الأرقام والرموز. ويمكن اختراق كلمة المرور المكونة من 12 حرفاً والمكونة من أرقام فقط في أقل من 25 ثانية. وباستخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة، سيتطلب الأمر 289 عاماً لاكتشافها، وإذا أضفت أرقاماً وأحرفاً كبيرة وصغيرة ورموزاً، فقد تكون كلمة مرورك في مأمن من الذكاء الاصطناعي لمدة 30 ألف عام.
ويمكن أن تكون كلمة المرور المكونة من 18 حرفاً التي تستخدم أحرفاً صغيرة في مأمن من الذكاء الاصطناعي لمدة 22 مليون عام، بينما تؤدي إضافة الأحرف الكبيرة إلى تمديد هذه الحماية إلى 7.23 مليار سنة وفقاً للدراسة.

وتتضمن الاقتراحات الأخرى استخدام المصادقة الثنائية (2FA). وعند تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات، يتم إرسال رمز إلى هاتفك ستحتاج إلى إدخاله لفتح التطبيق المذكور. ولا تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات وتطبيقات متعددة. وعندما يكون ذلك ممكناً، استخدم كلمات المرور التي تم إنشاؤها تلقائياً وقم بتحديث كلمات المرور الخاصة بك كثيراً، خاصة للتطبيقات المصرفية وغيرها من التطبيقات المالية. بالإضافة إلى ذلك، ينصح بعدم تسجيل الدخول إلى التطبيقات المالية وغيرها من التطبيقات الحساسة عبر شبكة واي فاي عامة، بحسب موقع فون أرينا.
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