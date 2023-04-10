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تكنولوجيا وعلوم
أصبحت قوية للغاية.. روبوتات ChatGPT تتدخل حتى بقرار الموت والحياة!
Lebanon 24
10-04-2023
|
08:00
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بات روبوت ChatGPT الذي اقتحم الإنترنت قبل فترة، مغيّراً نظريات كثيرة عن العالم، يتدخل بقرارات أكثر أهمية وحساسية. فقد زعمت دراسة جديدة أن روبوتات المحادثة ذات الذكاء الاصطناعي أصبحت قوية للغاية، بحيث يمكنها التأثير على كيفية اتخاذ المستخدمين لقرارات مثل الحياة أو الموت.
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ووجد الباحثون أن رأي الناس حول ما إذا كانوا سيضحيون بشخص واحد لإنقاذ 5 قد تأثر فعلاً بإجابات التي قدمتها ChatGPT.
وطالبوا بسبب هذه النتيجة، بمنع الروبوتات المستقبلية من تقديم المشورة بشأن القضايا الأخلاقية، محذرين من أن البرنامج الحالي "يهدد بإفساد" الحكم الأخلاقي للناس وقد يكون خطيرا على المستخدمين "الساذجين".
وزعمت أرملة حزينة لرجل بلجيكي أنه قد تم تشجيعه على الانتحار من خلال برنامج دردشة آلي تابع للذكاء الاصطناعي.
بناء على ذلك، سلط الخبراء الضوء على الكيفية التي قد تعطي بها روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي معلومات خطيرة لأنها تستند إلى تحيزات المجتمع الخاصة.
ووجد الباحثون أنه على الرغم من أن التطبيق لم يخجل من إعطاء النصائح الأخلاقية، إلا أنه أعطى إجابات متناقضة في كل مرة، مما يشير إلى أنه ليس له موقف محدد بطريقة أو بأخرى، ملمحين إلى خطورة الوضع. (العربية)
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