صورة رقمية تكشف عن وجه رجل عاش قبل 35 ألف عام.. شاهدوا كيف بدا

تمكنت مجموعة من العلماء من إعادة بناء وجه رجل مصري عاش قبل ما يقرب من 35 ألف عام باستخدام تقنيات التصوير الرقمي.

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واستطاع العلماء البرازيليون بناء تلك الصورة من خلال ما تم العثور عليه من بقايا عظام للرجل عُثِر عليه في موقع "نزلة خاطر" الأثري في مصر.

وبحسب نتائج التحليلات فإن بقايا العظام تلك تعود لرجل من أصلٍ أفريقي تراوح عمره بين 17 و29 عاما عند وفاته، يبلغ طوله حوالي 160 سنتيمترا تقريبا.





وفي هذا السياق، قال عالم الآثار مواسير إلياس سانتوس، لشبكة "سي إن إن": "قبل عدّة أعوام، كنّا نعمل بالفعل على سلسلة من الصّور التقريبيّة المتعلّقة بالتطوّر البشري"، موضحا أن ذلك تم "باستخدام نسخ طبق الأصل للأحافير الأكثر شهرة".

وتابع: "تم تحويل مقاطع الفيديو إلى صور، واستخدامها في تطوير المسح التّصويري للجمجمة، وهو ما شكّل الدّراسة".

والمسح التّصويري هو عمليّة استخراج معلومات ثلاثيّة الأبعاد من الصّور، واستُخدمت هذه العمليّة من قِبَل الخبراء لتحديد كيفيّة تطوّر البشر على مدى قرون. (سكاي نيوز)