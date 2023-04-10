هابل يصطاد بالصدفة "عملاقاً خفياً" يزن 20 مليون شمس

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كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مؤخرا أن تلسكوب هابل الفضائي تمكن من رصد ثقب أسود عملاق يسير بسرعة في الفضاء المجري وبسرعة فائقة.وفي بيان نشرته عبر موقعها أكدت "ناسا" أن الثقب الأسود العملاق يسير بسرعة هائلة، مشيرة إلى أنه يمكن أن يقطع مسافة تقدر بتلك التي تفصل بين أرضنا والقمر خلال 14 دقيقة فقط.وذكرت الوكالة أن الثقب الأسود يزن حوالي 20 مليون شمس، وخلف وراءه خطا من النجوم الحديثة على طول 200 ألف سنة ضوئية، أي ضعفي قطر مجرتنا، درب التبانة.ورجحت "ناسا" أن النجوم الحديثة تنشأ بسبب اقتحام الثقب الأسود العملاق للغازات أمامه.وشبه بروفيسور الفيزياء النظرية، ميتشيو كاكو، هذا الاكتشاف الحديث بمكنسة عملاقة لا يمكنها امتصاص الأوساخ من أمامها لأنها تسير بسرعة، إلا أن تعيث الفوضى من حولها، وفق ما ذكره لشبكة "سي إن إن"، الجمعة.وأشارت ناسا إلى أن الواقعة التي لم توثق من قبل إطلاقا، التقطها هابل بالصدفة.