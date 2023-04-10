عند شراء ساعة ذكية.. هذه الأمور الأساسيّة يجب معرفتها

بات اقتناء ساعة ذكية أكثر سهولة من ذي قبل، مع وجود العديد من الخيارات المناسبة من ناحية السعر والميزات في الأسواق.



وفي ما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب أخذها بالاعتبار لدى شراء ساعة ذكية جديدة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

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التوافق مع نظام التشغيل

يعد التوافق مع نظام التشغيل أحد العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند شراء ساعة ذكية متميزة. وعلى عكس الساعات الذكية ذات الميزانية المحدودة، لا يمكن استخدام الساعات الذكية المتميزة من علامات تجارية مثل آبل و سامسونغ إلا مع أجهزتها الخاصة. وبالتالي، إذا كان لديك آيفون، فمن الأفضل أن تقتني ساعة آبل، وبالمثل، إذا كان لديك جهاز أندرويد، فيمكنك اختيار ساعة ذكية تعمل بنظام WearOS تتوافق مع معظم أجهزة أندرويد الحديثة.

وتعد ساعة غالاكسي 4 واحدة من أفضل الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS في عام 2023. وبالمثل، فإن الجيل الثاني من ساعة آبل SE، هي واحدة من أفضل ساعات أبل.



دعم تطبيقات الجهات الخارجية

يجب أن يكون دعم التطبيقات أيضاً محور التركيز الأساسي عند التفكير في شراء ساعة ذكية جديدة. في الوقت الحالي، تتمتع الساعات الذكية المزودة بنظام WearOS و watchOS بأكبر قدر من دعم تطبيقات الجهات الخارجية. وبالتالي، يستحسن الحصول على ساعة ذكية تعمل بنظام آبل أو WearOS لأولئك الذين يريدون دعماً موسعاً لتطبيقات الجهات الخارجية.

ميزات اللياقة البدنية

تعد ميزات اللياقة البدنية مجموعة أخرى من الميزات التي يجب مراعاتها عند شراء ساعة ذكية متميزة.

وتقدم معظم الساعات الذكية المميزة مجموعة جيدة من الميزات، بما في ذلك القياس الدقيق لمعدل ضربات القلب ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وقياس تشبع الأكسجين SpO2، والعديد من الأشياء الأخرى.

عمر البطارية

وقد توفر ساعة ذكية ممتازة عمر بطارية يصل إلى يومين على أبعد تقدير، مع استثناءات قليلة مثل ساعة أبل ألترا وساعة غالاكسي 5 برو. إلى جانب ذلك، توفر الأجهزة مثل Garmin Instinct 2 و Garmin Fenix 7X دعم الشحن بالطاقة الشمسية عمراً احتياطياً غير محدود للبطارية، لكنها تفتقد دعم تطبيقات الجهات الخارجية حيث يتم ضبطها في الغالب من أجل الأنشطة في الهواء الطلق.



أحزمة قابلة للتبديل

تحتوي الساعات الذكية الشهيرة على ميزة تبديل أحزمتها. فعلى سبيل المثال، تحتوي ساعة آبل على العديد من خيارات الأحزمة المتوفرة بأسعار مختلفة، وكذلك ساعات سامسونغ الحديثة.