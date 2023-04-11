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تكنولوجيا وعلوم

بعد استبدال "العصفور" بـ"كلب".. إيلون ماسك يغطي حرف "W" في "تويتر"

Lebanon 24
11-04-2023 | 02:00
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غيّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، من شعار موقع التدوين المصغر" تويتر" في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب قبل فترة وجيزة، لكنه وفي العالم الواقعي قام بشيء أكثر غرابة.


 وقام إيلون ماسك بطلاء حرف "W" في كلمة "Twitter" في اللافتة الموضوعة خارج مقر الشركة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
 
ونشر ماسك صورة اللافتة الخاصة باسم الموقع، بعد التغيير الذي جرى عليها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
 
 وقال إن مالك العقار الذي توجد فيه مكاتب "تويتر" ذكر أن الموقع بات مطالبا قانونيا بالإبقاء على اسمه الرسمي "Twitter" بحيث لا يمكنه حذف حرف "W".
 
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وجرى طلاء الحرف بلون خلفية اللافتة، أي اللون الأبيض فحلت المشكلة.
 
 وكان ماسك قد أزال في وقت سابق هذا الحرف من اسم الموقع، ليصبح يقرأ على النحو التالي Titter ، لكن هذا التصرف جلب انتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل الذين وصفوه بأنه "صبياني".
 
 لكن بدا أن الانتقادات لم تتوقف عن العالم الافتراضي، فمالك العقار أصر على إبقاء الاسم كما هو، واستمر الأمر لمدة يومين قبل أن يتراجع ماسك.
 
 وقبل عدة أيام، غيّر إيلون ماسك من شعار "تويتر" الشهير وهو العصفور إلى شعار الكلب، وتحديدا شعار العملة الرقمية دوج كوين، الذي يفضله ماسك.

ورفع هذا القرار من قيمة العملة الرقمية بنحو 4 مليارات دولار. وفي وقت لاحق، تراجع ماسك عن القرار ليعيد العصفور الأزرق إلى مكانه.
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