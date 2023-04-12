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تكنولوجيا وعلوم
"تويتر لم يعد شركة مستقلة"... هذا آخر ما فعله ماسك
Lebanon 24
12-04-2023
|
02:00
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قالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب "X Corp"، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.
أوضح المصدر أن "تويتر لم يعد موجودا بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 نيسان وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا".
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وليس من الواضح بعد ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى "Twitter"، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.
وسبق لثاني أغنى رجل في العالم أن أعلن عن رغبته في جعل "X" مشابها لتطبيق "WeChat" الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة "Tencent Holdings".
ويستخدم "وي شات" في كل شيء تقريبا، بدءا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.
كما يمتلك ماسك أيضا النطاق "X.com"، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع "PayPal".
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