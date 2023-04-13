لم تتمكن من تحديث البرامج الثابتة لـ أيربودز؟ اليكم هذه النصيحة من آبل

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طرحت آبل اليوم جولة جديدة من تحديثات البرامج الثابتة لأجهزة أيربودز، بما في ذلك AirPods و AirPods Pro و AirPods Max. وإلى جانب تحديثات البرامج الثابتة، تقدم آبل أيضاً نصيحة للمستخدمين الذين لا يمكنهم تحديث أجهزة أيربودز الخاصة بهم لأنهم "ليس لديهم جهاز آبل قريب".وكتجديد، يتم تسليم تحديثات البرامج الثابتة لـ أيربودز تلقائياً عندما يتم شحن أيربودز الخاصة بك وفي نطاق جهاز آيفون أو آيباد أو ماك متصل بشبكة واي فاي. ولا توجد طريقة لإجبار أيربودز على التحديث، ولا توجد طريقة لتحديثها يدوياً باستخدام جهاز غير تابع لشركة آبل.ومع وضع ذلك في الاعتبار، قامت آبل بتحديث مستند الدعم الخاص بها لتحديثات البرامج الثابتة لـ أيربودز مع تلميح للأشخاص الذين قد يستخدمون أيربودز بدون منتج آبل.وتوضح آبل "إذا لم يكن لديك جهاز آبل قريب، يمكنك تحديد موعد في متجر آبل أو مع مقدم خدمة معتمد من آبل لتحديث البرامج الثابتة الخاصة بك".ويبدو أن هذه النصيحة تستهدف الأشخاص الذين يستخدمون أيربودز مع جهاز أندرويد أو ويندوز، ولكن يمكن أيضاً تطبيقها على مستخدمي آبل الذين تتعطل أجهزة أيربودز الخاصة بهم في إصدارات البرامج الثابتة الأقدم. وربما لا يوجد الكثير من هؤلاء الأشخاص، ولكن من الواضح أنها مجموعة كبيرة بما يكفي لدرجة أن شركة آبل شعرت بالحاجة إلى إضافة هذا إلى مستند الدعم الخاص بها اليوم.وحتى بعد هذا التوضيح، فإن تحديثات البرامج الثابتة لـ أيربودز في حالة من الفوضى. مرة أخرى، ولا يمكنك تثبيت التحديثات يدوياً أو حتى إجبار أيربودز على التحديث. ولا تقدم آبل أيضاً أي نوع من ملاحظات الإصدار التفصيلية لتحديثات البرامج الثابتة لـ أيربودز.ويمكنك التحقق من إصدار برنامج أيربودز الخاص بك من خلال التوجه إلى تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى بلوتوث، ثم النقر فوق الزر "i" بجوار أيربودز قم بالتمرير لأسفل، وسترى إصدار البرنامج الثابت لجهاز أيربودز الخاص بك، بحسب موقع 9 تو 5 ماك.