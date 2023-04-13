تلفزيون غوغل يضيف 800 قناة مجانية إلى عروضه

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يحاول تلفزيون غوغل اللحاق بالمنافسة وقد أعلن عن توسع هائل في عروضه. وابتداءً من اليوم، سيتوفر ما لا يقل عن 800 قناة مجانية للمشاهدة عبر خدمة بث تلفزيون غوغل.يأتي العرض الجديد مع تجربة البث التلفزيوني المباشر الجديدة التي تتيح للمستخدمين تصفح القنوات التلفزيونية الجديدة عبر عدة مزودين، مرتبة في دليل سهل الاستخدام موضوع في علامة تبويب البث المباشر. وإذا لم تكن قد جربت Google TV حتى الآن، فقد ترغب في معرفة أنه بدءاً من اليوم، تتضمن خدمة البث الوصول إلى قنوات مجانية من Tubi و Plex و Haystack News مباشرة في علامة التبويب مباشر.بالإضافة إلى ذلك، أطلقت Google TV قنوات مجانية مدمجة من خدمة البث التي يمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى تنزيل أو تشغيل أحد التطبيقات. ومن بين 800 قناة مجانية تمت إضافتها اليوم، يوفر Google TV إمكانية الوصول إلى القنوات الإخبارية من NBC و ABC و CBS و FOX. وتتوفر أيضاً قنوات من جميع أنحاء العالم أيضاً، مع برمجة بأكثر من 10 لغات بما في ذلك الإسبانية والهندية واليابانية.وسيجد المستخدمون القدامى أن دليل التلفزيون الجديد يسمح لهم بحفظ مفضلاتهم في الأعلى للوصول السريع والسهل في أوقات فراغهم. وعلى الرغم من أن هذه قنوات مجانية، فإن أولئك الذين لديهم اشتراك تلفزيوني مباشر متميز من YouTube TV أو Sling TV، أو الوصول إلى القنوات عبر الهواء، يمكنهم الآن استخدام علامة التبويب مباشر لمشاهدة المحتوى المفضل لديهم.وفيما يتعلق بالتوافر، أعلنت شركة Mountain View أن تجربة البث التلفزيوني المباشر الجديدة ستصدر على جميع أجهزة Google TV في الولايات المتحدة، بما في ذلك Chromecast مع Google TV وأجهزة التلفزيون المزودة بتلفزيون Google المدمج من Sony و TCL و Hisense و Philips.أخيراً، أكدت Google TV خططها لجلب دليل التلفزيون الجديد والقنوات المجانية إلى أجهزة Android TV المؤهلة في وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع فون أرينا.