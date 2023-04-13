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تكنولوجيا وعلوم
هل تتخلى "آبل" عن هذا التطوير في هواتفها؟
Lebanon 24
13-04-2023
|
08:00
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يبدو أن واحدة من أهم التطويرات التي أعلنتها شركة apple على هاتفها آيفون قد تم إلغاؤه بسبب مشاكل تقنية، وفقا لمحلل التقنيات البارز مينغ تشي كو، المعروف بمعلوماته الدقيقة عن تصاميم آبل الجديدة.
وينقل موقع Mac World عن كو قوله إن آبل لن تمضي قدما في تثبيت أزرار "الحالة الصلبة" الذي كانت تخطط لجعلها بديلة عن أزرار الصوت وإطفاء الشاشة الحالية.
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زر الحالة الصلبة ليس زرا ميكانيكيا بالمعنى المعروف، مثل أزرار الهاتف الحالية، وإنما هو زر يعتمد على اللمس فقط، ويوضع فيه محرك اهتزاز صغير يمنح من يضغط عليه شعورا بـ"كبسة" الزر، بدون أن تكون هناك كبسة زر فعلية.
ووضعت آبل هذه الأزرار في السابق في هاتف iPhone 7، ضمن زر Home الرئيسي الكبير، الذي الغته تماما فيما بعد.
ووفقا لكو فإنه "نظرا للمشكلات الفنية التي لم يتم حلها قبل الإنتاج، فإن كلا طرازي iPhone 15 Pro المتطورين (Pro و Pro Max) سيتخليان عن تصميم زر الحالة الصلبة، ويعودان إلى تصميم الزر العادي التقليدي".
وينسف هذا التوقع التنبؤات السابقة بظهور "أزرار الحالة الصلبة" على الهواتف الجديدة، وهي تنبؤات تم التعامل معها بثقة حتى الآن.
ويعتقد أن الشركة فكرت بتطبيق الأزرار الجديدة لتخفيض تكاليف الصناعة والصيانة، بالإضافة إلى منح الهواتف الجديدة ميزة تصميمية كبيرة.
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