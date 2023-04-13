إكتشاف طريقة أسرع لإنتاج مصابيح "ليد" فائقة السطوع

أفادت مؤسسة العلوم الروسية (RNF) لوكالة "سبوتينك"، بأن فريقا من الشباب في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (FEFU، فلاديفوستوك)، اكتشف طريقة لإنتاج مصابيح "ليد" فائقة السطوع الموفرة للطاقة.

وتستخدم هده الليدات في الطائرات، وفي صناعة السيارات، وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ.

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وبيّن الفريق أن المصابيح البيضاء "ليد" تستخدم على نطاق واسع في الحياة اليومية، لكنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وتحتوي المتغيرات التجارية الخاصة بها على الفوسفور، ومحولات الضوء القائمة على عقيق الألومويتريوم مع إضافة السيريوم.

ومع ذلك، نظرا للتطبيق غير المتجانس والتوصيل الحراري المنخفض، تتوهج هذه الهياكل بلون غير منتظم و "تحترق" أثناء الاستخدام.



وبالنسبة للمركبات تحت الماء والجوية، وصناعة السيارات، وعمليات البحث والإنقاذ، فليست هناك حاجة إلى الكثير من الكفاءة في استخدام الطاقة، بل تحتاج إلى مصابيح " ليد" البيضاء فائقة السطوع.

وأشار العلماء إلى أن الفوسفور في هذه الأجهزة يجب أن يكون مستقرًا حراريًا ومضغوطًا ومتينًا، ويجب ألا يضر تكوينها وشكلها بالبيئة أثناء التشغيل، ويعتبر السيراميك أحد الأشكال المتقدمة للفوسفور. يتم تصنيعه في درجات حرارة تلبيد عالية بما فيه الكفاية، وتستغرق العملية نفسها وقتًا طويلًا.





قام فريق من الموظفين الشباب في جامعة "FEFU" بإنشاء فوسفور على أساس سيراميك عالِ الجودة، وقام المؤلفون بتحسين تركيبته، واقترحوا طريقة مبتكرة لتلبيد المكونات الأولية، وتعلموا كيفية تنظيم البنية المجهرية للمادة النهائية.

اقترح العلماء نهجًا جديدًا يجعل من الممكن الحصول على مثل هذه المواد عند درجات حرارة أقل بنسبة 20% من المعتاد، وتقليل المدة الإجمالية للعملية بمقدار 10-20 مرة.

تخدام المساحيق التجارية المتاحة على نطاق واسع كمواد خام، وقاموا بتشكيل مادة ذات بنية دقيقة الحبيبات محكومة، وكانت كفاءة اللمعان أعلى من نظائرها المعروفة، بما يتجاوز 80%.

قال مدير المشروع، دينيس كوسيانوف: "نحن الآن منخرطون في إنتاج نماذج أولية متسلسلة ونماذج من أجهزة الإضاءة القائمة عليها. في المستقبل، نخطط للانتقال إلى مرحلة التطوير والعمل التكنولوجي بمشاركة شركاء صناعيين". (سبوتنيك)