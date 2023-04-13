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تكنولوجيا وعلوم

روسيا تُطوّر منظومات للتحكم بصواريخ "آمور"

Lebanon 24
13-04-2023 | 23:00
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها تعمل على تطوير منظومات للتحكم بصواريخ "آمور" الفضائية لتكون قابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "الشركات التابعة لمؤسستنا تعمل على مشروع لتطوير منظومة للتحكم بصواريخ Amur-SPG الروسية الواعدة، والمنظومة ستكون مهيأة لاستخدام نسخة الصاروخ إما لمرة واحدة أو لعدة مرات".
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وأضاف البيان "يجب تصميم منظومة التحكم بحيث يكون بالإمكان تعديل الصاروخ وإضافة أو إزالة أقسام منه لتكون مرحلته الأولى قابلة للاستخدام مرة واحدة أو عدة مرات، وفي نفس الوقت يجب ألا تتطلب هذه العملية إجراء أية تعديلات على منظومات منصات الإطلاق".

وأشارت "روس كوسموس" إلى "أن المهندسين والفنيين خلال تطويرهم لمنظومات التحكم الجديدة سيجعلونها تتكيف مع جميع أنواع صواريخ "آمور" الجديدة، بما فيها الصواريخ المجهزة بمرحلة أولية قابلة للاستخدام مرة واحدة أو عدة مرات، أو الصواريخ التي ستستخدم لنقل البضائع، وكذلك الصواريخ التي ستستخدم لنقل المركبات الفضائية المأهولة.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد وقعت في أكتوبر 2020 اتفاقيات مع مؤسسة "بروغريس" الروسية لتطوير صواريخ "آمور" الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة، والمجهزة بمحركات تعمل بالميثان، ومن المفترض أن تكون هذه الصواريخ  قادرة على نقل حمولات تصل أوزانها إلى 10.5 طن إلى المدارات الأرضية القريبة، أي أن حمولتها ستكون أكبر بطنين تقريبا مقارنة بصواريخ Soyuz-2 الروسية المستخدمة حاليا. (روسيا اليوم)
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