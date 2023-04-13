مهمة لاستكشاف أقمار المشتري البعيدة... متى وأين الإطلاق؟





اسم المهمة هو "Juice" أو "العصير"، وهو اختصار لـ Jupiter Icy Moons Explorer، وتعني مكتشف أقمار المشتري الثلجية، وهو مشروع تابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإجراء ملاحظات تفصيلية غير مسبوقة عن "عملاق الغاز".

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وسيشمل البحث عن أقماره الجليدية، جانيميد وكاليستو وأوروبا، والتي لكل منها محيطات خاصة به لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم دعم الحياة، وربما ما إذا كانوا لا يزالون يفعلون ذلك.



متى وأين الإطلاق؟



من المقرر إطلاق "Juice " مساء الخميس. توشك مهمة فضائية تحمل اسما "مختلفا" عن بقية أسماء المهمات الفضائية، على الشروع في رحلة للعثور على حياة غريبة على أقمار كوكب المشتري.اسم المهمة هو "Juice" أو "العصير"، وهو اختصار لـ Jupiter Icy Moons Explorer، وتعني مكتشف أقمار المشتري الثلجية، وهو مشروع تابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لإجراء ملاحظات تفصيلية غير مسبوقة عن "عملاق الغاز".وسيشمل البحث عن أقماره الجليدية، جانيميد وكاليستو وأوروبا، والتي لكل منها محيطات خاصة به لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم دعم الحياة، وربما ما إذا كانوا لا يزالون يفعلون ذلك.من المقرر إطلاق "Juice " مساء الخميس.

وسيتم إطلاقه نحو السماء على متن صاروخ آريان 5 من ميناء فضائي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية في غيانا الفرنسية.

ولا يتم إطلاقه فعليا من أوروبا، بل من أرض فرنسية على الساحل الشمالي لأميركا الجنوبية.

إلى متى ستستمر المهمة؟



سيكون إجمالي وقت الرحلة البحرية لـ Juice ثماني سنوات، وتشمل تحليقات من الأرض والزهرة في طريقها إلى كوكب المشتري، حيث ستجري مواجهات قريبة مع أقماره الثلاثة.

سيتم رصدهم باستخدام أدوات الاستشعار عن بعد والأدوات الجيوفيزيائية، وكذلك المعدات على متن الطائرة.

سيتم أيضا فحص كوكب المشتري نفسه عن كثب، حيث يأمل علماء الفلك أن تساعد المعرفة المكتسبة حول البيئة المغناطيسية والإشعاعية والبلازما المعقدة في إرشاد الدراسات الخاصة بعمالقة الغاز الأخرى. (سكاي نيوز)