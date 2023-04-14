يمكن أن يتنبأ بأفعالك... مخاوف وتحذيرات بشأن الذكاء الاصطناعي!

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تحت عنوان "كيف يهدد الذكاء الاصطناعي خصوصيتك؟"، جاء المقال التالي في موقع "الحرة":"تحدث أحد الخبراء لموقع "الحرة" عن أن قدرة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصل إلى حد "التنبؤ بما يمكن أن يفعله الشخص ".والأمر لا يقف عند هذا الحد، فهذه التكنولوجيا المعقدة والمتقدمة قادرة على "تتبع حياة الأفراد والدخول بأدق تفاصيلهم اليومية من دون الحاجة للتدخل البشري" بحسب الخبير، الذي ختم حديثه بوصف ما يجري بـ "الأمر المرعب إذا استخدمت هذه التقنيات بطريقة خاطئة".فمنذ سنوات يطلق مسؤولون سياسيون وخبراء أمميون، إنذارات من مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والتي وصفها البعض بأنها قد تكون "كارثية" في بعض الآحيان.حاليا، يؤثر الذكاء الاصطناعي على الحياة بجميع مستوياتها، ويتم تطويعه لخدمة الإنسان، وفي الوقت ذاته، يستغله البعض في انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أصبح لزاما حماية الأفراد من تطبيقات وأنظمة "الذكاء الاصطناعي غير الآمنة"، وهو ما دعا إليه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن خلال حديثه في "قمة الديمقراطية" التي استضافتها واشنطن أواخر آذار.وحذر بلينكن من "المخاطر التي تأتي مع الإنترنت المفتوح"، مشيرا إلى أن "التكنولوجيا تعمق أحيانا عدم المساواة في مجتمعاتنا".الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن خلال افتتاح القمة ذاتها عن مبادرة جديدة لدعم الديمقراطية تركز على "تطويع التكنولوجيا لدعم القيم والمؤسسات الديمقراطية" في مواجهة "الاستبداد الرقمي".المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، حذر في شباط الماضي، من أن التقدم الذي أحرز مؤخرا في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل خطرا بالغا على حقوق الإنسان، داعيا إلى وضع "محاذير فعالة".كما أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "العديد من التقارير المرتبطة بالخصوصية في العصر الرقمي"، والتي ترافقت مع تصريحات المفوضين حول مخاطر "الذكاء الاصطناعي" على حقوق الإنسان، بحسب ما أكد المكتب الإعلامي للمفوضية في تصريحات لموقع "الحرة".وتؤثر خوارزميات "التصنيف وأتمتة عملية اتخاذ القرارات وغيرها من تكنولوجيات التعلم الآلي الأخرى على حق الأشخاص في الخصوصية والحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق في الصحة والتعليم وحرية التنقل وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية التعبير"، بحسب تقرير أصدرته المفوضية في أواخر 2021.مع التقدم التكنولوجي، أصبح الذكاء الاصطناعي (AI) أحد أسرع تطوراته. فكرة الجهاز الذي يتعلم ويتخذ قرارات مستقلة قد تبدو مثيرة للاهتمام للغاية، ولكن كيف يعمل بالضبط؟ويؤكد التقرير أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت "تحدد من يحصل على الخدمات العامة، ومن يتمتع بفرصة الحصول على وظيفة، كما تؤثر بالطبع على نوع المعلومات التي يراها الناس ويمكنهم مشاركتها عبر الإنترنت".ويوضح التقرير كيفية اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مجموعات كبيرة من البيانات مثل "معلومات حول الأفراد، يتم جمعها ومشاركتها ودمجها وتحليلها بطرق متنوعة ومبهمة في أغلب الأحيان".أستاذ الذكاء الاصطناعي، أشرف النجار، حدد في حديثه لموقع "الحرة"، مجموعة الممارسات التي تجعل من أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي "خطرا وتهديدا" على خصوصية الناس وحقوقهم:التحيز: قد يتضمن الذكاء الاصطناعي تحيزا غير مقصود نتيجة للبيانات المستخدمة في تدريب النماذج. هذا التحيز قد يعزز التمييز ضد بعض الفئات الضعيفة في المجتمع ويزيد من عدم المساواة.المراقبة: يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المراقبة الشاملة، وانتهاك الخصوصية، هذا قد يقلل من حرية التعبير والتجمع، ويمكن أن يؤدي إلى قمع المعارضة والنشاط السياسي.المعلومات المضللة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير "البروباغندا" و"الأخبار الزائفة" والمحتوى المضلل، مما يهدد مصداقية المعلومات ويشجع الانقسام والغموض بين المجتمعات.غياب العدالة: قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي عند تطبيق القانون والنظام إلى تطبيق غير عادل مما يؤدي إلى تفضيل بعض الجماعات على حساب الآخرين، ويعرض حقوق الإنسان للخطر."سلاح ذو حدين"، هكذا وصف خبير التكنولوجيا، سامر المبيض، الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه مثل ما له من قدرات على خدمة الإنسان، إلا أن البعض قد يوجه هذه القدرات لاختراق الخصوصية وانتهاك حقوق الإنسان.وقال المبيض، وهو رئيس تنفيذي لشركة "فرهات روبوتيكس" المتخصصة في تصنيع روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي، في حديث لموقع "الحرة"، إن "التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، تمنح قدرات تحليلية هائلة لصناع القرار، بما قد يحسن من واقع حقوق الإنسان، ويعزز من حماية الخصوصية والشفافية، بما يعزز مبادئ الديمقراطية مستقبلا".وأوضح أن استخدام أحدث التكنولوجيا لم يعد حكرا على "الأغنياء والأثرياء"، فكل شخص لديه نقطة وصول للإنترنت لديه ما يشبه "منظومة متكاملة من خدمات التعليم والمستشارين الماليين والأطباء، والتي تقدم مجانا في كثير من الآحيان".واستدرك المبيض قوله بأنه "مع ذلك، نظرا لقوة التكنولوجيا حاليا، يمكن استخدامها بطريقة معاكسة"، إذ قد تستخدم لإيجاد "انقسامات اجتماعية، وتوسيع الفجوة بين الطبقات المختلفة، والتأثير على الرأي العام من خلال معلومات زائفة تؤثر على مسار إنتخابات أو استطلاعات للرأي".وقال إن قد تكون "التكنولوجية المغيرة للحياة" (Life-changing technology) أو ما يعرف بـ"بالتكنولوجيا المزعزعة" (disruptive technology) تكشف عن تطورات جديدة يشهدها عالمنا، ولكن هذه التطورات لن تكون من دون ضريبة قد تطال المستخدمين والمجتمعات المختلفة.وأضاف أن بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يقتصر الوصول لها عن طريق "حكومات أو شركات معينة" تستخدمها في استهداف خصوصية وحقوق الأفراد أو المجموعات المختلفة.ويقول الأكاديمي النجار إن "أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تكون متحيزة وتنتهك خصوصية الأفراد"، لكن هذا لا يعني أن "التكنولوجيا بحد ذاتها متحيزة"، بل أن "توجيهها والنماذج التي تعتمد عليها موجهة بطريقة متعمدة لتكون بهذا الشكل"، ولهذا تفضي مخرجاتها إلى ممارسات "معيبة أو خاطئة".إلى ذلك، كشف مختبر "سيتيزن لاب" الكندي، الثلاثاء، أن برنامج تجسس إسرائيلي جديد يشبه برنامج "بيغاسوس" السيء السمعة جرى استخدامه لاستهداف صحفيين وسياسيين معارضين في دول عدة.وزاد أن "القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات" هي الميزة الأكبر للذكاء الاصطناعي التي يستهدفها البعض في الممارسات الخاطئة، فهي تسهل لهم "اتخاذ قرارات سريعة بناء على معلومات إحصائية"، وعلى سبيل المثال يمكن إعادة توجيه رسائل معينة للمجتمعات من أجل التأثير في موضوع يهم الرأي العام، وما يسهل هذا الأمر أن الجميع الآن يعتمد على الإنترنت في أخذ المعلومات منه.وإلى جانب الميزة السابقة، يتهم الذكاء الاصطناعي بانتهاكات ترتبط بالخصوصية، بحسب المبيض، وقال "سيكون من السهل على جهة ما تتبع وتحليل الاتجاهات والأنماط في البيانات المتاحة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أو حتى باختراق الأجهزة التقنية المختلفة"، والتي قد تكشف عن نقاط ضعف يمكن استخدامها لتحقيق أهداف "تجارية أو سياسية أو غيرها".صهيب الغازي، خبير في مجال الذكاء الإصطناعي والبلوكتشين حذر من القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي والتي تصل إلى حد التنبؤ بما يمكن أن يفعله الشخص.ويوضح في حديث لموقع "الحرة" إن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على "تتبع حياة الأفراد والدخول بأدق التفاصيل اليومية للمواطن من دون الحاجة للتدخل البشري، وهذا الأمر مرعب إذا ما تم استخدامه بطريقة خاطئة".وأضاف الغازي أن هذه الأنظمة "لا تحد من قدرة الأفراد من التعبير فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى إمكانية التنبؤ بطريقة تفكيرهم ومعرفهم تفضيلاتهم اليومية، بما يمكنهم من رصد من سيقابل من الأشخاص الآخرين، أو بماذا يتحدث مع زوجته أو أطفاله، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان بالعيش والتفكير والاختيار".أنظمة التعرف على الوجهومع تزايد استخدام أنظمة التعرف على الوجه حول العالم، دعت منظمة العفو الدولية منذ سنوات إلى حظر استخدامها والتي اعتبرتها "شكلا من أشكال المراقبة الجماعية التي تنتهك حق الإنسان في الخصوصية وتهدد حقه في حرية التجمع والتعبير السلميين".وأنظمة التعرف هي برامج وتطبيقات "قادرة على تحديد هوية الشخص أو تأكيدها باستخدام وجهه فقط، من خلال تحديد ملامح الوجه في الصورة وقياسها.. وتستخدم أنظمة أمان للتعرف على الأفراد" بحسب موقع أمازون.ويعتمد التحليل في هذه التطبيقات على تحديد "المسافة بين العينين، والمسافة بين الجبهة والذقن، والمسافة بين الأنف والفم، وعمق محجر العين، وشكل عظام الخد، ومحيط الشفاه والأذنين"، إضافة إلى بيانات أخرى للوجه أصبحت تعرف باسم "بصمة الوجه".وتقول المنظمة إن هذه التكنولوجيا تؤدي إلى تفاقم "العنصرية الممنهجة" خاصة ضد "ذوي البشرة السمراء، وهم أكثر الفئات عرضة للخطأ في تحديد هوياتهم باستخدام أنظمة التعرف على أوجه".واعتبرت المنظمة أن تكنولوجيا التعرف على الوجه هي "تقنية منحازة ومعيبة ومناقضة للديمقراطية".وتشرح أن تطوير تكنولوجيا التعرف على الوجه تعتمد على "استخراج الملايين من الصور من حسابات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ورخص قيادة السيارات، من دون موافقة أصحابها؛ وبعد ذلك يقوم البرنامج الإلكتروني بتحليل صور الوجه التي التقطتها كاميرات الدوائر التليفزيونية المغلقة أو غيرها من أنظمة المراقبة بالفيديو بحثا عن أي تطابق محتمل بين هذه الصور والصورة المستخرجة المحفوظة في قاعدة البيانات.الأكاديمي النجار يشرح أن "تقنيات التعرف على الوجه تستخدمها الأنظمة السلطوية لتعزيز قدرتها على المراقبة والقمع، فهي تتيح لهم من خلال صورة الوجه فقط التعرف على الأفراد وتتبعهم ومراقبتهم بما يصل لحد التجسس".وأضاف أن هذه الممارسات لا تعمل بمعزل عن الاعتماد على قواعد البيانات المفتوحة التي توفرها "شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتي تعتمد عليها الحكومات السلطوية لتحليل البيانات الضخمة واستخلاص المعلومات وتحديد الأنماط"، والتي كانت تحتاج إلى جهد بشري كبير سابقا ولكن مع تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت على بعد "كبسة زر واحد لتنفيذ مهام مراقبة وتحليل وتتبع بكفاءة أكبر وبتكلفة أقل".وفي آب من العام 2022، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا أكدت فيه على أهمية "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، خاصة مع تنامي "إساءة استخدام أدوات الاختراق الحاسوبي الاقتحامية، تفشي رصد الأماكن العامة، وخطر إنشاء نظم للمراقبة والرقابة الشاملة التي قد تقوض تنمية مجتمعات نابضة بالحياة تحترم الحقوق".ودعت إلى كبح هذه "التكنولوجيات من خلال تنظيم فعال قائم على القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، وإلى "اعتماد خطوات عاجلة من أجل التصدي لتفشي برامج التجسس"، مكررة "الدعوة إلى وقف استخدام وبيع أدوات الاختراق الحاسوبي إلى أن يتم وضع نظام ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان".وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي، بايدن نهاية آذار مبادرة "تطويع التكنولوجيا لدعم القيم والمؤسسات الديمقراطية"، والتي تؤكد أهمية مجارة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي مع احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.وتعمل مبادرة بايدن للديمقراطية الرقمية من خلال تعزيز دور برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الدول التي تعمل بها، إضافة تعزيز ائتلاف "فريدوم أونلاين" بإضفاء نوع من الطابع المؤسسي لتعزيز حرية الإنترنت.