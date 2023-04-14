"ويندوز 11" يتخلى عن ميزة عمرها 20 عاما تقريباً.. ما هي؟

يتخلى نظام "ويندوز" من مايكروسوفت عن ميزة كلاسيكية للوحات مفاتيح الكمبيوتر الشخصي، تعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمن.

ويأخذ زر Print Screen على لوحات مفاتيح الكمبيوتر، لقطة شاشة وينسخها تلقائيا حتى يتمكن المستخدمون من لصقها في تطبيق آخر، مثل الرسام.

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والآن، التحديث القادم لنظام التشغيل "ويندوز 11"، المسمى KB5025310، سيغير هذا حتى يفتح زر Print Screen أداة القطع (Snipping Tool) من مايكروسوفت بدلا من ذلك.





وأوضحت مايكروسوفت ذلك في منشور مدونة إلى جانب ميزات جديدة أخرى من المقرر طرحها لأعضاء برنامج Insider الخاص بها، والذي يسمح بالاختبار قبل الطرح العام.

ولكن هذا يعني أن زر Print Screen لن ينسخ لقطات الشاشة تلقائيا بعد الآن - ما يؤدي إلى عقبات إضافية تستغرق وقتا طويلا لمستخدمي "ويندوز".



وبدلا من ذلك، سيتعين عليهم التقاط لقطة شاشة يدويا في أداة القطع قبل نسخها ولصقها.



ويسمح "ويندوز 11" بالفعل لمستخدمي الكمبيوتر بفتح أداة Snipping Tool عن طريق الضغط على مفتاح Print Screen، لكن تحديث KB5025310 الجديد يعين هذا على أنه افتراضي.

توجيهات



ولاستعادة الوظائف التقليدية لمفتاح Print Screen، عليك التوجه إلى الإعدادات على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام "ويندوز 11"، متبوعا بإمكانية الوصول ولوحة المفاتيح.





وبعد ذلك، يكون لديك خيار التبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل "استخدام مفتاح Print Screen لفتح أداة القطع".

ويقول "ويندوز": "إذا قمت بتعديل هذا الإعداد بنفسك مسبقا، فسيتم الاحتفاظ بتفضيلاتك".





وتتمثل إحدى المشكلات المحتملة في الوظيفة الحالية لزر Print Screen في التقاط لقطة شاشة دون أي إقرار بأنها فعلت ذلك - ما قد يتسبب في حدوث ارتباك.



ولكن من الممكن أن ترغب مايكروسوفت في توجيه المستخدمين إلى أداة القطع الجديدة والمحسّنة الخاصة بها، والتي أعيد تصميمها ضمن نظام التشغيل "ويندوز 11". (روسيا اليوم)