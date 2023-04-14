اليكم طريقة تشغيل "تشات جي بي تي" على الآيفون من دون تطبيقات

اكشتف خبير في مجال الالكترونيات طريقة جديدة لاستخدام روبوت المحادثة "تشات جي بي تي" على أجهزة آبل.

وقال رئيس تحرير موقع "ماك ستوريز" فيديريكو فيتيشي، الذي يركز على تطبيقات أجهزة آبل وتحديثاتها، إن مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك وساعات آبل يمكنهم الاستفادة من "تشات جي بي تي" عبر اختصار جديد يدعى "S-GPT"، يتيح للمستخدمين التحدث إلى "تشات جي بي تي" ويدمجه أيضا في قائمة الاختصارات الخاصة بهم في تطبيق الاختصارات من آبل.

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ويتيح الاختصار للمستخدمين طرح الأسئلة على "تشات جي بي تي" من خلال مربع إدخال على أجهزة آبل شبيه بالطريقة التي بها إرسال الرسائل النصية.

وأشار فيتيشي إلى أن المستخدمين يمكنهم أن يسأل "تشات جي بي تي" عن أي شيء ومن ثم الانتظار بضع ثوان ليحصلوا على الرد، ويمكن "S-GPT" أن يربط روبوت المحادثة مع تطبيقات أخرى.



على سبيل المثال يمكن مشاركة صفحة ويب مع "S-GPT" وطلب تلخيص محتوياتها، كذلك يمكن ربطه بالتقويم الخاص بك ليخبرك عن جدول أعمالك.



وأيضا يمكن الطلب من "تشات جي بي تي" إنشاء قائمة تشغيل أغاني مخصصة على "آبل ميوزيك"، لأفضل 15 اغنية في القرن الـ21، على سبيل المثال أو أي مجموعة أغاني يفضلها المستخدم.



ورأى الكاتب أن هذه الأوامر لا يمكن لمساعد آبل "سيري" من تنفيذها، مما يمهد الطريق لـ "تشات جي بي تي" ليكون بديلا مهما في المستقبل.

ويمكن تنزيل اختصار "S-GPT" مجانا، ولكن سيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول والموافقة على دفع اشتراك لـ"OpenAI"، الشركة المطورة لـ"تشات جي بي تي".

لكن لحسن الحظ لن يكلف ذلك الكثير من المال، حيث أكد فيتيشي أنه كان يستخدم "S-GPT" بكثرة لنحو شهر وأنفق دولارا ونصف فقط. (الحرة)