متطورة وأنيقة... تعرفوا إلى سيارة "BYD" الجديدة

Advertisement

كشفت عملاقة صناعة السيارات الصينية BYD عن مركبة جديدة صممتها لتكون من بين أجمل السيارات الشبابية الصغيرة وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.وأشارت الشركة إلى أن سيارة Seagull الجديدة تأتي كنسخة مصغرة عن سيارة BYD Dolphin، لكنها حصلت على تصميم مميز يجعلها جذابة بالنسبة للشباب ومحبي المركبات الصغيرة.وأتت السيارة بحجم أكبر مقارنة بسيارات Kia Picanto وChevrolet Spark الشهيرة، كما تميّزت بتصميم خارجي أنيق جدا، وحصلت على منظومات إضاءة متطورة تعمل بتقنيات LED، وعلى أقراص عجلات مميزة بمقاس 15 و16 إنشا.ويبلغ طول هذه السيارة 3 أمتار و78 سنتيمترا، وعرضها 171 سم، وارتفاعها 154 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيها 250 سم، وفي حال طي الصف الثاني للمقاعد فيها تصبح سعة صندوقها الخلفي 930 ليترا.وجهّزت المركبة بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية مثبتة في منتصفها بمقاس 10.1 بوصة، وحصلت على حساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.وزوّدتها BYD بمحرك كهربائي بعزم 75 حصانا يمكنها من الوصول إلى سرعة 130 كلم/سا، وبنوعين من البطارايات يمكنانها من قطع 305 أو 405 كلم بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم)