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تكنولوجيا وعلوم

مبتكر ChatGPT يقدم مكافأة مالية كبيرة إذا وجدت أخطاء في روبوت الدردشة!

Lebanon 24
15-04-2023 | 08:00
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أطلقت OpenAI برنامج Bug Bounty مكافأة مالية تصل إلى 20.000 دولار، إذا اكتشفت عيوبا في ChatGPT وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى الخاصة به.
ودعت الشركة الباحثين والمتحمسين للتكنولوجيا لمراجعة وظائف معينة في ChatGPT وإطار عمل كيفية اتصال الأنظمة ومشاركتها مع تطبيقات الطرف الثالث.
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وسيتم منح المكافآت للأشخاص بناء على شدة الأخطاء التي يبلغون عنها، مع تعويض يبدأ من 200 دولار لكل ثغرة أمنية.
 
 
ويأتي البرنامج بعد أنباء عن قيام إيطاليا بحظر ChatGPT بعد أن سمح خرق البيانات في OpenAI للمستخدمين بمشاهدة محادثات الأشخاص، وهي مشكلة يمكن أن يجدها صائدو المكافآت قبل أن تضرب مرة أخرى.
وقالت OpenAI في بيان: "نحن متحمسون للبناء على التزاماتنا المنسقة المتعلقة بالإفصاح من خلال تقديم حوافز لتأهيل معلومات الثغرات الأمنية. خبرتك ويقظتك سيكون لها تأثير مباشر على الحفاظ على أنظمتنا والمستخدمين لدينا آمنة".
وتدير Bugcrowd، منصة مكافأة الأخطاء الرائدة، عمليات الإرسال وتُظهر أن 16 نقطة ضعف قد تمت مكافأتها بمتوسط دفع 1287.50 دولارا حتى الآن.
ويعد ChatGPT نموذجا لغويا تم تدريبه على بيانات نصية ضخمة، ما يسمح له بإنشاء استجابات شبيهة بالبشر لموجه معين. (روسيا اليوم)
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