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تكنولوجيا وعلوم

جهاز تحكم جديد.. عبر حركات الشفاه واللسان

Lebanon 24
15-04-2023 | 11:00
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كشف باحثون في جامعة شيكاغو عن واجهة مستخدم بديلة تسمى LipIO تستقبل المعلومات الرقمية وتنقلها عبر حركات الشفاه واللسان، ويمكن أن تستخدم للذين يعانون من إعاقات معينة.

ويتميز جهاز LipIO بصفائح بلاستيكية رقيقة ومرنة معبأة بمواد موصلة. وتُلصق الورقة بالجلد مع أقطاب كهربائية توفر تلامساً مع الشفة. ويعمل الجهاز عن طريق التحفيز الكهربائي، حيث تستقبل الطبقة العليا مدخلات من اللسان أو الشفة السفلية عبر اللمس السعوي. وابتكر ثلاثي من الباحثين الجهاز باستخدام مكونات جاهزة وقاموا بتزويد جميع أعمالهم بمصادر مفتوحة.
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وفي حين أن نظام الشفاه مثالي للأشخاص ذوي الإعاقة، يرى المخترعون الكثير من الاستخدامات البديلة. وتُظهر العروض التوضيحية المختلفة استخدام LipIO لضبط الغيتار، وتلقي معلومات التنقل أثناء ركوب الدراجات وتزويد منسقي الأغاني بمصدر تحكم إضافي لإضافة التأثيرات.
 
 
ويمكن أيضاً استخدام هذه التقنية لتطبيقات الواقع الافتراضي. وتتخيل الورقة البحثية واجهة لمسية ذات صلة، على سبيل المثال، لتقديم إحساس واقعي بالذوق أثناء وجودك في الواقع الافتراضي. في هذه الحالة، سيستفيد الجهاز من الأبحاث السابقة التي نجحت في تطبيق التحفيز الكهربائي على اللسان لإنشاء الأذواق الأساسية مثل الحامض والمالح والمر والحلو.
 
 
وتعتبر LipIO قطعة مرهقة نسبياً مع الكثير من الأسلاك، لذا فإن الخطوة التالية هي تطوير التقنية بحيث تكون أكثر عملية للاستخدام في العالم الحقيقي. ويريد الباحثون أيضاً جعل التقنية أكثر ملاءمة للأماكن العامة من خلال التخلص من الحاجة إلى لعق شفتيك بانتظام، بحسب موقع إن غادجيت.
المصدر: 24.ae
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