Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"درونز" من العصافير الميتة!

Lebanon 24
15-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1057487-638171775674967833.jpg
Doc-P-1057487-638171775674967833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد علماء في ولاية نيو مكسيكو الأميركية لإعادة إحياء الطيور الميتة بطريقة غير تقليدية لإجراء الأبحاث الضرورية.

إذ يعمل فريق من معهد نيو مكسيكو للتعدين والتكنولوجيا في سوكورو على تحويل الطيور الميتة التي تم المحافظة عليها بواسطة التحنيط إلى طائرات بدون طيار لدراسة الطيران.
Advertisement

 
وأوضح أستاذ هندسة الميكانيكا الذي يقود المشروع، الدكتور مصطفى حسناليان، أن الطيور الصناعية الميكانيكية لم تعطِ النتائج التي كان يبحث عنها. لذلك، ابتكر فريق البحث هذه الفكرة غير تقليدية لتحويل الطيور الميتة إلى طائرات بدون طيار، حيث يقومون بتطبيق مفهوم الهندسة العكسية لتحويل الطيور الميتة إلى طائرات بدون طيار، بحسب رويترز.


يمكن استخدام الطيور المحنطة للحصول على فهم أفضل لتكوين وأنماط الطيران للأفراد، ويمكن تطبيق ذلك في صناعة الطيران. ويقول حسناليان: "إذا تعلمنا كيف تدير الطيور الطاقة بينها، يمكننا تطبيق ذلك في صناعة الطيران المستقبلية لتوفير المزيد من الطاقة والوقود".


يهتم طالب الدكتوراه في الجامعة، برندن هيركنهوف، باللون وكفاءة الطيران، حيث يدرس تأثير اللون على كفاءة الطيران. وبالرغم من أن الكثيرين يرون أن لون الطير يستخدم لجذب الشريك أو استخدام التمويه، يدرس هيركنهوف كيف يؤثر اللون على كفاءة الطيران للرحلات التجارية أيضاً.
 
ويطير نموذج الطيور الحالي المحنط لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة فقط، لذلك فإن المرحلة التالية هي معرفة كيفية جعله يطير لفترة أطول وإجراء اختبارات في البرية بين الطيور الحية، وفقاً لما صرح به حسناليان.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-04-15
16:00 | 2023-04-15
11:00 | 2023-04-15
08:00 | 2023-04-15
05:00 | 2023-04-15
03:20 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website