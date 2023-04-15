سامسونج تحل مشكلة استنزاف بطاريات هواتفها الذكية

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أعلنت شركة سامسونج حل مشكلة استهلاك لوحة المفاتيح لبطاريات هواتفها الذكية، التي كان يشتكي منها بعض المستخدمين.وكانت المشكلة تتمثل في استهلاك لوحة المفاتيح بشكل مفرط لبطارية الهاتف، مما يؤدي إلى نفاد البطارية بسرعة كبيرة، وعدم استمرارها لفترة طويلة.وأصدرت سامسونج تحديثاً برمجياً عاجلاً لحل هذه المشكلة التقنية، وقالت في تدوينة رسمية على موقعها للدعم، إن إصدار واجهة استخدام هواتف سامسونج OneUI 5.1، تسبب في استهلاك زائد لبطارية الهواتف بسبب بعض المشاكل في لوحة مفاتيح سامسونج Samsung Keyboard المتعلقة بحفظ وعرض واستخدام الملصقات والوجوه التعبيرية.وأكدت سامسونج أن التحديث الجديد سيحل المشكلة ويحسن معدل استهلاك بطاريات الهواتف، إذ أن التحديث الجديد سيطور إصدار لوحة مفاتيح سامسونج ليصبح رقم v5.6.10.31.من المرجح أن يتم تحديث التطبيقات تلقائياً على هواتف المستخدمين عبر متجر سامسونج للتطبيقات Galaxy Store. وفي حالة عدم تفعيل هذه الخاصية، يمكن للمستخدم القيام بالتحديث يدوياً عن طريق فتح المتجر والانتقال إلى القائمة الجانبية، ثم الضغط على التحديثات "Updates" وتحديث جميع التطبيقات المتاحة بالضغط على "تحديث الكل Update All".موقف محرج لسامسونجتعرضت سامسونج لموقف محرج الشهر الماضي، بعدما قام مصور هاو يُلقب بـ"آي بريك فوتوز" بإجراء تجربة على هاتف سامسونج الذكي الرائد، لاختبار ميزة "زوم الفضاء" التي أُطلقت في عام 2020، والتي تتيح تكبير الصورة 100 مرة.وقامت الشركة الكورية الجنوبية بإطلاق حملة تسويقية لهذه الميزة باستخدام صور مذهلة للقمر، لكن الصور التي التقطها "آي بريك فوتوز" لم تكن واضحة، ولم تظهر أي التفاصيل، وترك المهمة للهاتف لإضافة التفاصيل.واستخدم الهاتف برنامج الذكاء الاصطناعي المدمج به لإضافة التفاصيل المفقودة إلى النقاط غير الواضحة من الصور، وذلك باستخدام البيانات التي تم جمعها من تدريبه على العديد من الصور الأخرى للقمر.ونشر المصور الهاوي منشوراً على منتدى "ريديت" الإلكتروني، يفيد بأن "صور سامسونج للقمر مزيفة"، مما أثار تساؤلات كثيرة حول مدى صحة الصور التي يلتقطونها باستخدام هواتف سامسونج، وإذا كان يمكن اعتبارها صوراً فوتوغرافية.وأشار "آي بريك فوتوز"، الذي طلب عدم كشف اسمه الحقيقي، إلى أنه غير راضٍ عن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الكاميرات، ولكنه وافق على استخدامها إذا تم إعلان ذلك بشكل واضح.من جانبها، دافعت "سامسونج" عن تقنيتها، وأكدت أنها لا تستخدم أي عملية "تراكب" للصور، كما أنه بإمكان المستخدمين تعطيل ميزة "زوم الفضاء" إذا كانوا لا يرغبون في استخدامها.