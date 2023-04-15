أفضل 5 تطبيقات أندرويد مجانية لتحرير الصور





فيما يلي مجموعة من أفضل تطبيقات الصور المجانية لهواتف أندرويد، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

Advertisement كانفا Canva باتت تطبيقات تحرير الصور للهواتف الذكية متاحة على نطاق واسع في هذه الأيام، والكثير من هذه التطبيقات يمكن استخدامها مجاناً.فيما يلي مجموعة من أفضل تطبيقات الصور المجانية لهواتف أندرويد، وفق ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

إذا كنت ترغب في تجميل سيرتك الذاتية، أو إنشاء رسم جميل لمدونة، أو إجراء بعض التعديلات على صورة لوسائل التواصل الاجتماعي، أو أي شيء آخر، يمكنك استخدام تطبيق كانفا. يعد تطبيق كانفا مفيداً جداً لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وبطاقات أعياد الميلاد وأي شيء آخر متعلق بتصميم الرسوم. يأتي مع مجموعة كاملة من القوالب لكل منصة وسائط اجتماعية، بما في ذلك تيك توك و فيسبوك وسناب تشات و لينكد إن.

سناب سبيد Snapseed

إذا كنت ترغب في جعل صورك الشخصية مميزة حقاً، فإن سناب سبيد هو التطبيق المثالي لهذا الغرض. تم تطوير سناب سبيد بواسطة غوغل وهو مجاني تماماً للاستخدام. ويعد التطبيق سهل الاستخدام، ولا يستخدم فقط للصور الشخصية، بل يمكنك استخدامه للصور الأخرى أيضاً. يمكنك استخدامه لضبط سطوع الصورة، وتطبيق المرشحات والنقوش القصيرة، واستخدام فرشاة علاجية لإزالة الأشخاص أو التفاصيل غير المرغوب بها، واستخدام توهج البريق لتبدو أكثر فخامة.

أدوب إكسبرس Adobe Express

يعد أدوب أحد أفضل برامج تحرير الصور على سطح المكتب، ويُستخدم من قبل محرري الصور المحترفين. ولكن الشركة قامت بتطوير برنامج ادوب إكسبرس خاص بأجهزة أندرويد.

يحتوي التطبيق على الكثير من الميزات، ويمكن أن يعمل كمحرر صور عادي لتحسين الصور وتغييرها بأي طريقة تريدها. يمكن استخدام القوالب الموجودة في التطبيق لتصميم منشورات الوسائط الاجتماعية والشعارات والملصقات والصور المجمعة أو حتى الصور المصغرة لمقاطع فيديو يوتيوب. يحتوي التطبيق أيضاً على حلول بنقرة واحدة لعدد من مهام تحرير الصور، مثل إزالة الخلفيات أو تطبيق النص أو إضافة عوامل التصفية والتراكبات والأنسجة.

هذا التطبيق مجاني للاستخدام، ولكن سيتعين عليك الترقية إلى الإصدار المميز لفتح تصميمات جديدة، مثل الخطوط والشبكات والقوالب.

فوتو ديريكتر PhotoDirector

لست مضطراً لأن تكون محرر صور احترافي حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من صور أندرويد لأن هذا التطبيق سيساعدك بشكل كبير.

يحتوي التطبيق على ميزات تعمل على أتمتة وتبسيط بعض مهام التحرير. يمكنك استخدامه لتحريك صورك، وضبط الإضاءة والألوان، وتنقيح كل جزء من الصورة. كما يتميز بعدد من الخيرات المتطورة مثل تشكيل الوجه ومحرر الصور الشخصية. يمكنك أيضاً الاستمتاع بقليل من المرح باستخدام “آل ستايل” AI Style لتحويل صورتك إلى نسخة كرتونية.

من الممكن استخدام التطبيق مجاناً أو الدفع مقابل اشتراك شهري أو سنوي، وسيختلف السعر بناء على ما تختار الحصول عليه.

سكرين ماستر ScreenMaster

قد تعتقد أنك لست بحاجة إلى محرر منفصل فقط من أجل لقطات الشاشة، ولكن سكرين ماستر جيد لهذا الغرض.

يساعدك التطبيق على إزالة أو إعاقة البيانات الحساسة من الصور من خلال ميزة فوتو مارك أب Photo Markup الخاصة به. إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فيمكنك أيضاً استخدام هذا لإبراز أجزاء مهمة من لقطة الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم فوتو ستشتينغ Photo Stitching لدمج عدة لقطات شاشة في صورة واحدة.

يمكنك أيضاً استخدامه لالتقاط لقطات شاشة دون الاعتماد على الطريقة الأصلية لهاتف أندرويد. يقدم التطبيق طريقة جديدة لالتقاط لقطات الشاشة، بما في ذلك هز جهازك ببساطة أو النقر على زر عائم جديد.