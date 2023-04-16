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تكنولوجيا وعلوم
بعد "تويتر".. إيلون ماسك يخطط للاستحواذ على منصة رقمية بارزة
Lebanon 24
16-04-2023
|
02:00
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لم يكتف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالاستحواذ على منصة "تويتر" قبل عدة أشهر، إذ يسعى حاليا لشراء شركة "أوبن آي" التي تطور روبوت الدردشة السريعة ChatGPT .
وذكر موقع "techcrunch" التقني أن إيلون ماسك يخطط للاستحواذ على شركة "أوبن آي" وقال إن ماسك يسعى حاليا لجمع الأموال والأشخاص الضروريين من أجل تنفيذ عملية الاستحواذ.
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وقد يستفيد الملياردير الأميركي من موارد شركاته العديدة لتسريع الصفقة، لكن هناك سببا وجيها للشك في هذا المسعى.
وسرت شائعات وتكهنات في وقت سابق بشأن سعي ماسك إلى بناء شركة ذكاء اصطناعي للتأثير على "أوبن آي"، بعدما انسحب منها، علما بأنه ساهم في تمويلها في أيامها الأولى عام 2018.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الملياردير الأميركي استعان بالموظف السابق في شركة "DeepMind" إيغور بابوشكين، وعدد من المهندسين الآخرين لبدء العمل.
وأجرى اتصالات مع مستثمرين وأشخاص يملكون ثروات هائلة بحثا عن تمويل.
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