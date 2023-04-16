Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بعد "تويتر".. إيلون ماسك يخطط للاستحواذ على منصة رقمية بارزة

Lebanon 24
16-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1057619-638172296166087757.jpg
Doc-P-1057619-638172296166087757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يكتف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بالاستحواذ على منصة "تويتر" قبل عدة أشهر، إذ يسعى حاليا لشراء شركة "أوبن آي" التي تطور روبوت الدردشة السريعة ChatGPT .

وذكر موقع "techcrunch" التقني أن إيلون ماسك يخطط للاستحواذ على شركة "أوبن آي" وقال إن ماسك يسعى حاليا لجمع الأموال والأشخاص الضروريين من أجل تنفيذ عملية الاستحواذ.
Advertisement

وقد يستفيد الملياردير الأميركي من موارد شركاته العديدة لتسريع الصفقة، لكن هناك سببا وجيها للشك في هذا المسعى.

وسرت شائعات وتكهنات في وقت سابق بشأن سعي ماسك إلى بناء شركة ذكاء اصطناعي للتأثير على "أوبن آي"، بعدما انسحب منها، علما بأنه ساهم في تمويلها في أيامها الأولى عام 2018.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الملياردير الأميركي استعان بالموظف السابق في شركة "DeepMind" إيغور بابوشكين، وعدد من المهندسين الآخرين لبدء العمل.

وأجرى اتصالات مع مستثمرين وأشخاص يملكون ثروات هائلة بحثا عن تمويل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-04-16
16:00 | 2023-04-16
14:00 | 2023-04-16
11:00 | 2023-04-16
08:00 | 2023-04-16
07:00 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website