Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تستعد لإجراء تغيير رئيسي في "سيري".. هذا ما كشفته التسريبات

Lebanon 24
16-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1057691-638172438631869353.png
Doc-P-1057691-638172438631869353.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقوم شركة آبل بنسخ "أليكسا" من أمازون مع تغيير كبير في "سيري" (Siri)، بحسب ادعاء أحد المسربين.

ووفقا لـ Apple Tipster مارك غورمان، سيحتاج مستخدمو "سيري" قريبا فقط إلى قول "سيري" بدلا من "Hey Siri" (يا سيري) عند تنشيط المساعد الشخصي.
Advertisement

وسيتطابق التغيير مع "أليكسا"، المساعد الافتراضي من شركة أمازون المنافسة، والذي يتطلب من المستخدمين ببساطة قول "أليكسا" بدون كلمة "مرحبا" أولا.

ويمكن تنفيذه عبر أنظمة تشغيل متعددة من آبل، بما في ذلك iOS لأجهزة "آيفون"، بالإضافة إلى iPadOS وwatchOS وmacOS والمزيد. 
 
وقال إن التغيير في "سيري" يمكن أن يتم تنفيذه إما هذا العام أو في عام 2024.

وقال إن "الشركة تعمل على مبادرة لإسقاط كلمة "Hey" في عبارة التشغيل بحيث يحتاج المستخدم فقط إلى قول "سيري" مع أمر. وكانت الشركة تختبر كلمة التنبيه المبسطة مع الموظفين وتجمع بيانات التدريب اللازمة".

وقال غورمان إن الأمر قد يبدو وكأنه "تغيير بسيط"، لكن بالنسبة لموظفي شركة آبل، كان هذا "تحديا تقنيا" يتطلب "قدرا كبيرا من التدريب على الذكاء الاصطناعي والعمل الهندسي الأساسي".

وقال: "ينطوي التعقيد على قدرة "سيري" على فهم العبارة المفردة "سيري" بلهجات مختلفة".

وأضاف المسرب أن آبل ستدمج "سيري" بشكل أعمق في تطبيقات وخدمات الطرف الثالث وتحسين قدرتها على فهم المستخدمين واتخاذ الإجراء الصحيح. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-04-16
16:00 | 2023-04-16
14:00 | 2023-04-16
08:00 | 2023-04-16
07:00 | 2023-04-16
05:00 | 2023-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website