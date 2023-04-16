"آبل" تستعد لإجراء تغيير رئيسي في "سيري".. هذا ما كشفته التسريبات





ووفقا لـ Apple Tipster مارك غورمان، سيحتاج مستخدمو "سيري" قريبا فقط إلى قول "سيري" بدلا من "Hey Siri" (يا سيري) عند تنشيط المساعد الشخصي.

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وسيتطابق التغيير مع "أليكسا"، المساعد الافتراضي من شركة أمازون المنافسة، والذي يتطلب من المستخدمين ببساطة قول "أليكسا" بدون كلمة "مرحبا" أولا.



ويمكن تنفيذه عبر أنظمة تشغيل متعددة من آبل، بما في ذلك iOS لأجهزة "آيفون"، بالإضافة إلى iPadOS وwatchOS وmacOS والمزيد. تقوم شركة آبل بنسخ "أليكسا" من أمازون مع تغيير كبير في "سيري" (Siri)، بحسب ادعاء أحد المسربين.ووفقا لـ Apple Tipster مارك غورمان، سيحتاج مستخدمو "سيري" قريبا فقط إلى قول "سيري" بدلا من "Hey Siri" (يا سيري) عند تنشيط المساعد الشخصي.وسيتطابق التغيير مع "أليكسا"، المساعد الافتراضي من شركة أمازون المنافسة، والذي يتطلب من المستخدمين ببساطة قول "أليكسا" بدون كلمة "مرحبا" أولا.ويمكن تنفيذه عبر أنظمة تشغيل متعددة من آبل، بما في ذلك iOS لأجهزة "آيفون"، بالإضافة إلى iPadOS وwatchOS وmacOS والمزيد.

وقال إن التغيير في "سيري" يمكن أن يتم تنفيذه إما هذا العام أو في عام 2024.



وقال إن "الشركة تعمل على مبادرة لإسقاط كلمة "Hey" في عبارة التشغيل بحيث يحتاج المستخدم فقط إلى قول "سيري" مع أمر. وكانت الشركة تختبر كلمة التنبيه المبسطة مع الموظفين وتجمع بيانات التدريب اللازمة".



وقال غورمان إن الأمر قد يبدو وكأنه "تغيير بسيط"، لكن بالنسبة لموظفي شركة آبل، كان هذا "تحديا تقنيا" يتطلب "قدرا كبيرا من التدريب على الذكاء الاصطناعي والعمل الهندسي الأساسي".



وقال: "ينطوي التعقيد على قدرة "سيري" على فهم العبارة المفردة "سيري" بلهجات مختلفة".



وأضاف المسرب أن آبل ستدمج "سيري" بشكل أعمق في تطبيقات وخدمات الطرف الثالث وتحسين قدرتها على فهم المستخدمين واتخاذ الإجراء الصحيح. (روسيا اليوم)