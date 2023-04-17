كيف تنظف "إير بودز" ومثيلاتها من السماعات اللاسلكية؟

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أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية مثل "إير بودز" (AirPods) ومثيلاتها جزءا مهما من حياة مستخدمي التقنية حول العالم، إذ تجاوزت مبيعات هذا المنتج لدى "آبل" وحدها أكثر من 100 مليون وحدة في نهاية عام 2021.وعلى الرغم من سعة انتشار السماعات اللاسلكية، يواجه أصحابها صعوبات لتنظيف هذا النوع من المنتجات الحساسة الذي يتطلب معرفةً ودرايةً بكيفية القيام بهذه المهمة دون التأثير على فعالية الوظائف التي تقوم بها.وفيما يأتي نستعرض طرق تنظيف هذا النوع من سماعات الأذن اللاسلكية.موقع "إنسايدر" (Insider) الأميركي، نقل عن جوليوس كافيكاس -الذي يتابعه أكثر من مليون مستخدم لمشاهدة مقاطع الفيديو التي ينشرها حول طرق تنظيف منتجات "آبل"- استعراضا لكيفية تنظيف سماعات الأذن اللاسلكية.وبحسب كافيكاس، فإن المادة البنية التي عادة ما تتلون بها السماعات، ما هي إلا بقايا شمع الأذن. وللتخلّص منها، لا بد في البداية من صب قطرة من الكحول النقي وتركها لبضع ثوانٍ فقط على المكان المراد تنظيفه، ثم استخدام عود أسنان لتنظيف البقايا.وبالاستعانة بفرشاة صغيرة، يقوم المستخدم بعدها بفرك السماعات، ثم يستخدم مكنسة كهربائية صغيرة لامتصاص بقايا الأوساخ. وبعد ذلك، يكرر العملية نفسها عدة مرات حتى تصبح السماعات نظيفة تمامًا.ويوضح كافيكاس أنه يوجد في كل سماعة أذن شبكة من طبقتين: إحداهما الطبقة الفولاذية التي تظهر في المقدمة، إلى جانب طبقة أخرى خلفها. فإذا كان يمكن رؤية الشبكة الخلفية من خلال الثقوب الصغيرة في الطبقة الأمامية، فذلك يعني أن السماعات باتت نظيفة.ويتابع أنه في هذه السماعات، يمكنك رؤية بعض الثقوب التي تسمح بانتقال الصوت؛ فإذا كانت هذه الثقوب مفتوحة فذلك يعني أن الصوت يمكن أن يمر من خلالها.وبعد التنظيف، من المفترض أن يصبح الصوت الصادر من السماعات أكثر وضوحاً وارتفاعاً.أما قناة "آبل إنسايدر" (Apple Insider) على يوتيوب والمختصة بتقديم أفكار مبتكرة لاستخدام منتجات "آبل"، فنشرت بدورها طريقةً جديدةً لتنظيف سماعات "إير بودز" بواسطة أداة صغيرة على شكل قلم؛ في أحد طرفيها ما يشبه المفك المدبب والفرشاة الصغيرة، بينما يحتوي الطرف الآخر على اسفنجة يتم استخدامها لتنظيف صندوق السماعات.ويقوم مقدم البرنامج بتوضيح كيفية استخدام الأداة في تنظيف الشبكة الداخلية لـ"إير بودز" بكافة أنواعها، بحيث يقوم بفرك الشبكة الداخلية بواسطة الجزء المدبب لإزالة الأوساخ العالقة، ثم يقوم بمسح الطبقة الخارجية بالفرشاة لتنظيف السماعة.وينصح الخبراء باتباع إرشادات النظافة العامة للحفاظ على سلامة السماعات اللاسلكية وعلى صحة المستخدم في آنٍ معا.لهذا يجب ألا تسمح للآخرين باستخدام سماعاتك الشخصية، وأن تحرص على المحافظة على تنظيفها بشكل دوري.