"غوغل" تطلق سلسلة مرئية قصيرة من الفيديوهات للترويج للسياحة في السعودية

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أعلنت شركة "غوغل" Google إطلاق أولى حلقات "سرينا مع Google" وهي سلسلة مرئية قصيرة من الفيديوهات التي تهدف إلى الترويج للسياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك بمساعدة صنّاع محتوى سعوديين.وأوضحت "غوغل"، عبر مدونتها الرسمية، أن السلسلة تتضمن ثلاث جولات داخل مدينة جّدة، يستكشف خلالها صنّاع المحتوى بمساعدة من Google وجهات مميزة متعلقة بالتاريخ والفن والطبيعة.وقد تم إنتاج هذه السلسلة المرئية القصيرة باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنكليزية للتواصل مع جمهور واسع من متحدثي اللغة العربية والإنكليزية من حول العالم.وتستعرض الحلقة الأولى الجانب الفني والثقافي لمدينة جدّة، وذلك بحضور صانعي المحتوى، سلطان البدران ومصعب المالكي، حيث يتجولان في معرض بينالي الفنون الإسلامية وحيّ جميل، وهو المركز الإبداعي في وسط المدينة، أما الحلقة الثانية، فتسلّط الضوء على منطقة "البلد" التاريخية في جدّة، بينما تحتفي الحلقة الثالثة بالجانب الطبيعي للمدينة من خلال رحلة بالقارب في وسط البحر الأحمر.ويستعين صنّاع المحتوى خلال الحلقات الثلاث أدوات من Google من ضمنها:- "بحث Google".- "خرائط Google".- "عدسة Google" للعثور على معلومات محلية ذات صلة.بدورها، قالت رئيسة شراكات إعلانات Google في السعودية، دينا السمحان، "نحن متحمسون جدًا لإطلاق سلسلة "سرينا مع Google" كونها تمثّل التعاون الأول الذي يجمعنا مع مواهب سعودية من أجل الترويج للسياحة داخل المملكة العربية السعودية من خلال منتجاتنا التي تشمل بحث Google، وخرائط Google، وعدسة Google.وأضافت، كما نتطلع كذلك إلى التعاون مع عدد أكبر من صنّاع المحتوى في السعودية من أجل الاستكشاف والترويج لأماكن مختلفة في أنحاء المملكة.وتضمّ السلسلة عددًا من صنّاع المحتوى السعوديين، من بينهم سلطان البدران ومصعب المالكي ويزيد الدريني ومرام بيكو، وفي ظهور خاص للمرشدة المحلية السعودية "أبرار" على "خرائط Google"، سلّطت الضوء على أهمية دعم الأنشطة التجارية المحلية من خلال إضافة مراجعات موثوقة على "خرائط Google".وقد ازداد البحث عالميًا عن المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية بنسبة تزيد عن %160 في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق، وذلك وفقًا لبيانات Google الداخلية.وعلى المستوى المحلي، كانت جدّة ثاني وجهة سياحية تستقطب أهم عمليات البحث التي أجراها المقيمون في المملكة على Google خلال العام الماضي.وسوف تنشر سلسلة مقاطع الفيديو للرحلات بالسيارة على القنوات الخاصة بشركة "غوغل" على وسائل التواصل الاجتماعي، كما ستعرض كذلك على مدونة "غوغل" الرسمية باللغة العربية.