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تكنولوجيا وعلوم

"جنرال موتورز" تتخلى عن منتج لـ "أبل" في سياراتها الكهربائية.. ما هو؟

Lebanon 24
17-04-2023 | 11:00
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أعلنت شركة جنرال موتورز تخليها عن تطبيق "أبل كار بلاي" (Apple CarPlay) في سياراتها الكهربائية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة إن هذا التحرك من قبل عملاق صناعة السيارات الأميركية تجاه تطبيق أبل الشهير، يؤشر لمعركة تقدر بمليارات الدولارات.
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وأصبح كار بلاي التطبيق الذي يسمح للسائقين باستخدام أجهزة آيفون الخاصة بهم من خلال شاشة السيارة، عنصرا أساسيا في ملايين السيارات والشاحنات المباعة كل عام، وميزة مهمة لبعض المشترين.
وتتخلى شركة جنرال موتورز عن التطبيق الشهير في العديد من موديلاتها الكهربائية الجديدة، بالإضافة إلى تطبيق "أندرويد أوتو" (Android Auto) المشابه من شركة غوغل.
وقالت الصحيفة: "فاجأت جنرال موتورز الكثيرين في صناعة السيارات عندما قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخلت عن التطبيقات لصالح برنامج جديد لشاشة الوسائط المتعددة وأنظمة الترفيه. وقال المسؤولون التنفيذيون إن البرنامج سيوفر وظائف مدمجة أكثر مما يمكن للسائقين الآن الحصول عليه من خلال توصيل الهاتف الذكي مع الشاشة".
ولفتت إلى أن "استراتيجية جنرال موتورز، التي تتماشى مع تلك الخاصة بشركة تيسلا ومصنعي السيارات الكهربائية الأخرى، هي أحدث منعطف في معركة بين شركات السيارات والتكنولوجيا حول الخدمات الرقمية للمركبات، وتعرض مليارات الدولارات من العائدات المستقبلية للخطر".
ويطلق على CarPlay وAndroid Auto اسم أنظمة العرض أو الانعكاس، لأنهما يعرضان المظهر المألوف لشاشة الهاتف الذكي على شاشة اللمس في السيارة.
 
 
ووفقا لشركة الأبحاث Wards Intelligence، فقد تم خلال العقد الماضي تم تثبيت التطبيقين على أكثر من 90٪ من المركبات الجديدة التي تم إنتاجها للسوق الأميركية في عام 2022.
وبحسب الصحيفة، تسعى شركات أخرى لتثبيت برامجها الخاصة على الشاشات، وتقدم تحديثات متواصلة لها، بعيدا عن تطبيقات أبل وغوغل، ومنها مرسيدس وتيسلا وريفيان.
ومن المقرر أن تقدم جنرال موتورز برنامجها الجديد لشاشة العرض على سيارة شفروليه بليزر الكهربائية، التي يتوقع طرحها للبيع هذا الصيف.
 
 
وستستمر الشركة المصنعة للسيارات في تقديم CarPlay وAndroid Auto على مركباتها التي تعمل بمحركات البنزين والديزل، بالإضافة إلى بعض المركبات الكهربائية. (الحرة)
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