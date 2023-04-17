لن يتكرر إلا في 2031.. حدث فلكي "نادر" هذا الأسبوع سيذهل كل من يراه!

الكسوف الشمسي الهجين هو حدث فلكي يحدث مرة كل عقد، ومن المقرر أن يذهل كل من يراه من مناطق معينة حول العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويعد "الكسوف الشمسي الهجين" نوعا نادرا من الكسوف الذي يغير مظهره، حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض.

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هذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر، اعتمادا على مكان وجودهم، مما يتسبب في نهار أكثر قتامة.

واكد مرصد الملكي البريطاني أن الحدث سيكون مرئيا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحا.

ويعود آخر كسوف هجين للشمس في شهر تشرين الثاني 2013، بينما سيكون الكسوف القادم من هذا النوع في شهر تشرين الثاني 2031.



ووفقا لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف "المثير" ظاهرا لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة.





كيف يتحقق الكسوف الشمسي الهجين؟



الخميس، سيمر ظل القمر عبر الأرض بعرض آلاف الكيلومترات، وستشهد كل منطقة داخل هذا الظل على الأقل كسوفا جزئيا للشمس.





تُعرف النقطة المركزية لهذا الظل باسم "مسار الكمال"، وعلى طول هذا المسار سيرى أبناء الأرض أيضا كسوفا كليا للشمس أو كسوفا جزئيا للشمس. (سكاي نيوز)