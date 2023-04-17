قبل شراء إطارات جديدة.. انتبه لهذه المعلومة

أوصى نادي السيارات "ADAC" الألماني عند شراء إطارات سيارة جديدة باختيار الإطارات، التي لم يمر على إنتاجها أكثر من عامين.



وعلل النادي ذلك بأن الإطارات الجديدة غير المستخدمة تتقادم في العمر أيضاً، وذلك بفعل التأثيرات الكيميائية والفيزيائية، مما يؤثر بالسلب على خصائصها التقنية.

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وأضاف نادي "ADAC" أنه يمكن الاستدلال على تاريخ إنتاج الإطار من خلال الخانة المكونة من 4 أرقام في نهاية ما يعرف برقم DOT الموجود على جانب الإطار، فعلى سبيل المثال يعني الرقم "1120" أن الإطار تم إنتاجه في الأسبوع الحادي عشر من عام 2020.