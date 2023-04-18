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تكنولوجيا وعلوم

إيلون ماسك يعلن إطلاق روبوت ذكاء اصطناعي.. هل ينافس ChatGPT؟

Lebanon 24
18-04-2023 | 02:00
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن خططه لإطلاق نسخته الخاصة من روبوت المحادثة Chatbot بذكاء اصطناعي، والذي سيطلق عليه اسم TruthGPT.

 
وقال ماسك في مقابلة مع مقدم البرامج التلفزيونية على قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون إن منصته الجديدة للذكاء الاصطناعي يجب أن تصبح منافسة لروبوت الدردشة المثير للجدل ChatGPT، مع اختلاف أنه سيقدم جميع المعلومات الضرورية وسيكون خاليا من الرقابة.
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واضاف: "سأطلق شيئا أسميه TruthGPT، أو الذكاء الاصطناعي الأكثر بحثا عن الحقيقة الذي يسعى إلى فهم طبيعة الكون، وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون أفضل طريق للأمن بمعنى أن الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بفهم الكون من غير المرجح أن يدمر الناس، لأننا جزء مثير للاهتمام من هذا الكون".
وأشار الى أن "روبوتات المحادثة الحالية يتم تطويرها من قبل مبرمجين ذوي ميول يسارية "يعلمون الكذب" لمستخدمي منصاتهم"، محذرا من أن "الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يضر بشكل كارثي بوجود البشرية ككل، إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح".
وأوضح أن "الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة، على سبيل المثال، من سوء إدارة تصميم الطائرات أو صيانة التصنيع، من حيث أن له إمكانات واعدة.. وبغض النظر عن مدى ضآلة هذا الاحتمال، فإنه ليس تافها، وله آفاق على تدمير الحضارة".

ويأتي إعلان إيلون ماسك عن خطته لإنشاء Chatbot الخاص به، بعد إطلاقه في 15 آذار، شركة ذكاء اصطناعي تسمى شركة X.AI. (روسيا اليوم)
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