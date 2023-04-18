أجهزة "سامسونغ" المقبلة قد تفقد محرك بحث "غوغل" الافتراضي!

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن محرك بحث "Bing" التابع لشركة مايكروسوفت قد يحلُّ محل "غوغل" التابع لشركة "ألفابيت" كخدمة البحث الافتراضية على أجهزة "سامسونغ".

وقد يكلف هذا التبديل من "سامسونغ" ما يقرب من 3 مليارات دولار من العائدات السنوية لشركة غوغل.

Advertisement

ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ"، فقد أصبح تهديد "Bing" لهيمنة بحث غوغل أكثر مصداقية في الأشهر الأخيرة مع إضافة تقنية "OpenAI" لتقديم ردود شبيهة بـ "ChatGPT" على استفسارات المستخدمين.

وبعد كشف هذا الأنباء، انخفضت أسهم "ألفابيت" بنسبة 1%، خلال تعاملات ما قبل السوق في نيويورك، فيما ارتفعت أسهم "مايكروسوفت" بأقل من 1%.



وبحسب بيانات IDC، شحنت "سامسونغ" 261 مليون هاتف ذكي في عام 2022، جميعها تعمل بنظام "أندرويد" من غوغل.

وتمتلك الشركة الكورية شراكات طويلة الأمد مع كل من مايكروسوفت وغوغل، وتأتي أجهزتها محملة مسبقاً بمكتبة من التطبيقات والخدمات من كليهما، مثل "OneDrive"، و"خرائط غوغل". ولا تزال المفاوضات جارية وقد تقرر سامسونغ بعد الإبقاء على غوغل كمزود افتراضي لها، وفقاً للتقرير.

وكشفت صحيفة "The Times" أن "غوغل" تعمل على عدة مشاريع لتحديث وتجديد خدمات البحث الخاصة بها لتجنب فقدان حصتها السوقية. وتشمل هذه إضافة ميزات الذكاء الاصطناعي إلى عروضها الحالية، في إطار مشروع يسمى "Magi"، وهو مشروع يعمل فيه أكثر من 160 شخصاً.



من جانبها، قالت لارا ليفين، المتحدثة باسم غوغل، في بيان إن "غوغل" متحمسة لجلب ميزات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحرك البحث الخاص بها، وستشارك المزيد من التفاصيل قريباً. (العربية)