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تكنولوجيا وعلوم
"إنستغرام" تستقطب المستخدمين بميزات جديدة... تعرفوا إليها
Lebanon 24
18-04-2023
|
14:00
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أعلن القائمون على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن تطبيقات شبكتهم ستحصل على ميزات جديدة ستنال إعجاب العديد من المستخدمين.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Reels في "إنستغرام" حصلت على العديد من الميزات الجديدة ستكون مهمة لصناع المحتوى، وستزيد منافسة "إنستغرام" مع TikTok.
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وإحدى أبرز الميزات الجديدة التي ستتاح لصناع المحتوي في "إنستغرام" هي ميزة " تحديد الاتجاهات في Reels" التي ستمكنهم من تحديد الموسيقى والرسوميات ومقاطع الفيديو الأكثر رواجا، لصنع محتوى شبيه يثير اهتمام المسستخدمين.
وطوّر المبرمجون في "إنستغرام" أيضا "محرر Reels" الأمر الذي سيزيد من دقة عرض العناصر البصرية في الفيديوهات القصيرة التي ينشئها صناع المحتوى.
وأدخلت إلى خدمات Reels أيضا أدوات إضافية تساعد صناع المحتوى على معرفة الوقت الإجمالي وعدد المشاهدات التي حققتها المقاطع التي نشروها.
وسيحصل صناع المحتوى عبر Reels أيضا على ميزات تخطرهم بانضمام متابعين جدد إلى قنواتهم عبر شبكة "إنستغرام"، إذ يتم اختبار هذه الميزات في عدة بلدان حاليا مثل كندا وأستراليا وفرنسا ونيوزلندا وبريطانيا.
وأشار القائمون على شبكة "إنستغرام" إلى أن الميزات المذكورة وعددا من الميزات الأخرى الجديدة ستبدأ بالظهور للمستتخدمين في العديد من بلدان العالم. (روسيا اليوم)
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