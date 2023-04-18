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تكنولوجيا وعلوم
غريبنكين يُعلن عن موعد رحلته إلى المحطة الفضائية على متن "Crew Dragon"
Lebanon 24
18-04-2023
|
16:00
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أعلن رائد الفضاء الروسي، ألكسندر غريبِنكين عن الموعد الذي سيذهب فيه إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأميركية.
وحول الموضوع قال رائد الفضاء في مقابلة صحفية: "في الوقت الحالي أتلقى تدريبات مع طاقم Crew-8 للرحلة الفضائية المأهولة التي سنذهب فيها إلى المحطة الفضائية الدولية، أنا وباقي أفراض الطاقم من المفترض أن نذهب إلى المحطة في شباط 2024 على متن مركبة Crew Dragon. نخضع حاليا لتدريبات مكثفة ويجب أن نكون قادرين على التعامل معها".
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وأشارت وسائل إعلام روسية في وقت سابق إلى أن روسيا والولايات المتحدة كانتا قد اتفقتا على توسيع عدد الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وأن رائدي الفضاء الروسيين، ألكسندر غريبنكين وكونستانتين بوريسوف سيذهبان إلى المحطة الفضائية على متن مركبات Crew Dragon الأميركية. (روسيا اليوم)
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