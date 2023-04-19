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تكنولوجيا وعلوم

تراجع في البحث عن إنشاء حسابات جديدة على "تويتر" منذ استحواذ ماسك

Lebanon 24
19-04-2023 | 02:00
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كشف تقرير جديد عن تراجع معدل بحث مستخدمي الإنترنت على غوغل باستخدام كلمات Twitter Sign up، للتعرف على كيفية إنشاء الحسابات على تويتر، بمعدل 81%، عقب استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة.

بحسب تقرير نشرته "بيزنس إنسايدر"، فإن معدلات البحث على محرك "غوغل سيرش"حول كيفية إنشاء حساب على تويتر قد تراجعت بعد أسابيع من إتمام صفقة الاستحواذ في مطلع تشرين الثاني الماضي.
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أشار التقرير إلى أن معدلات البحث على غوغل بشأن كيفية حذف حسابات المستخدمين على تويتر قد عادت إلى نفس معدلاتها قبل صفقة الاستحواذ، بعد أن كانت قد وصلت إلى مستويات قياسية عقب دخول "ماسك" كمالك جديد للشركة.

يُذكر أن ماسك قد أكد من قبل أن معدلات استخدام تويتر قد وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مشيراً إلى أن عدد المستخدمين النشط يومياً على الخدمة قد وصل إلى 250 مليون مستخدم.
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