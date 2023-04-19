غوغل تعلن عودة الخدمات للمستخدمين في أميركا

قال متحدث باسم شركة غوغل التابعة لألفابت إن خدمات جوجل عادت للمستخدمين في الولايات المتحدة بعد انقطاع لفترة قصيرة في ساعة متأخرة من الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).



وذكر المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "كانت هناك مشكلة لفترة قصيرة للغاية أثرت على إتاحة النتائج لبعض عمليات البحث، واقتصرت على منطقة الأميركتين، وتمت معالجتها بسرعة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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