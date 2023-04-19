نظارة أبل الذكية... تعرف على ملامحها ومميزاتها

Advertisement

تسارع شركة أبل نحو تطوير العديد من التطبيقات والخدمات الجديدة لنظارتها الذكية الأولى، وذلك في محاولة من جانبها لتوفير أكبر قدر من المحتوى ليكون دافعاً تشجيعياً للمستخدمين نحو شراء نظارتها الجديدة.وبحسب "بلومبرغ"، فإن الشركة الأميركية تطور تطبيقات للألعاب واللياقة وكذلك أدوات برمجية تسهل تجارب المشاركة بين المستخدمين، إضافة إلى تطوير مزايا متوفرة بالفعل لأجهزة آيباد لتعمل مع النظارة الجديدة، إلى جانب خدمات لمشاهدة الفعاليات الرياضية.يُذكر أن النظارة الذكية، التي من المتوقع أن تأتي بتقنيات الواقع المختلط بسعر يصل إلى 3000 دولار، من المنتظر الكشف عنها خلال فعاليات مؤتمر أبل للمطورين WWDC 2023 في الخامس من يونيو المقبل.وأشارت مصادر "بلومبرغ" أن موظفي أبل يعملون بشكل مكثف حالياً للانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بالكشف عن نظارة الشركة الأولى لتكون جاهزة بحلول الموعد المحدد، حيث وصل الأمر ببعض المهندسين إلى العمل حتى 80 ساعة أسبوعياً.وقالت مصادر لـ"بلومبرغ"، إن جزءاً كبيراً من جهود أبل فيما يتعلق ببناء ترسانة من الخدمات والتطبيقات لنظارتها الجديدة، يعتمد على تطويع تطبيقات أجهزتها اللوحية آيباد لتتوافق مع النظارة القادمة، بحيث سيمكن لمستخدميها الحصول على تجربة ثرية لملايين من التطبيقات المتوفرة بالفعل على متجر "آب ستور"، ولكن بواجهة ثلاثية الأبعاد.التطبيقات المُحدثة ستتضمن خدمات أبل المختلفة، مثل متصفحها للويب سفاري وكذلك تطبيقاتها الخاصة بالتقويم وجهات الاتصال والملفات والخرائط والبريد الإلكتروني والصور وتدوين الملاحظات والموسيقى والأخبار والأسهم والطقس.كذلك تعمل أبل على تطوير إصدار خاص من تطبيق FaceTime لمحادثات الفيديو، والذي من المتوقع أن يتيح لمستخدميه إنشاء نسخة رقمية منهم Avatar بحيث يستخدمونه للتواصل مع المستخدمين الآخرين من مرتدي النظارة الذكية.وإلى جانب الخدمات الأساسية، تطور أبل أيضاً إصدار جديد من خدمتها للكتب Apple Books، بحيث يتيح لمرتدي نظارتها الذكية إمكانية القراءة في الواقع الافتراضي، وكذلك تختبر الشركة تطبيق للكاميرا يسمح بالتقاط الصور بواسطة النظارة.تقرير "بلومبرغ" أشار كذلك إلى أن أبل تعمل على تطوير خدمات للياقة، فستزود الشركة نظارتها بتطبيق يساعد مرتديها على الاسترخاء عبر محتوى لتهدئة الأعصاب عبر الموسيقى والرسوميات، وكذلك إصدار من خدمتها للتمارين الرياضية Fitness+، بحيث يمكن للمستخدم أداء التمارين خلال متابعته لحركات مدربه أمام عينيه داخل النظارة.ولدعم فكرة مشاركة الأنشطة مع الآخرين، أوضحت "بلومبرغ" أن أبل تعمل على إصدار جديد من خدمتها Freeform للنظارة، والذي تعتبره الشركة ميزة بيعية قوية ستدعم النظارة وتشجع المستخدمين على اتخاذ قرار شرائي بشأنها، حيث ستتيح الخدمة للمستخدمين التفاعل معاً بالعمل على تطوير المحتوى على لوحات بيضاء افتراضية لا نهاية لها خلال ارتدائهم لنظارة أبل.وأكدت المصادر أن معظم تطبيقات آيباد المتوفرة على متجر "آب ستور"، ستعمل بشكل طبيعي على نظارة أبل، وبعضها سيحتاج تعديلات برمجية طفيفة من مطوريها لتكون جاهزة، حيث أن نظام تشغيل النظارة xrOS يعتمد على نفس البنية البرمجية لنظام تشغيل هواتف آيفون iOS.واجهة الاستخدام الرئيسية للنظارة ستكون متطابقة لواجهة استخدام الآيباد، كما أن مركز التحكم Control Center سيكون متاحاً من خلاله التحكم في إعدادات مختلفة مثل الواي فاي والبلوتوث ومستويات الصوت.