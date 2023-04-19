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تكنولوجيا وعلوم

مفيد أم مخيف؟.. موقع جديد يعثر على أي صورة لك "أونلاين"

Lebanon 24
19-04-2023 | 16:00
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في ابتكار أدى إلى انقسام الناس بين مؤيد يرى فيه فائدة، ومعارض يرى أنه "مخيف"، يزعم موقع إلكتروني جديد أنه يمكنه العثور على كل صورة لأي شخص، تم نشرها على الإنترنت في أي وقت.
 
ويعتمد الموقع الذي يحمل اسم PimEyes على تقنية الذكاء الاصطناعي، في التعرف على الوجوه. ويتيح لك الموقع، تعقب كل صورك التي تم نشرها على الإطلاق. ويؤكد الموقع أنه قادر على محو الصور التي لا تريد لأحد أن يراها "نهائيا" من الإنترنت.
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وتعمل الآلية إلى حد ما مثل أداة البحث العكسي عن الصور من غوغل، التي يقوم من خلالها المستخدم بتحميل صورة والبحث عن صاحبها أو تفاصيلها. وباستخدام تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الاصطناعي، يكمن للموقع إيجاد الصور التي يوجد بها وجهك، حتى وإن كان من بين حشود. هذا يعني أنه يمكنك تحميل صورة لنفسك واستخدامها للعثور على أي صور قديمة محرجة، أو حتى لقطات جماعية عشوائية التُقطت بطريقة ما دون أن تدرك ذلك.
 
ومع إدراك الموقع أن الكثير من الأشخاص حول العالم سيريدون محو صور لهم بشكل نهائي من الإنترنت، فإن السعر الذي يطلب مقابل الخدمة ليس رخيصا. ويكلف الاشتراك في الموقع حوالي 96 دولارا شهريا، بينما يكلف الاشتراك بالخدمة "المتقدمة" نحو 360 دولارا.
 
وأثار الإعلان عن خدمات الموقع الجديد، حالة من الجدل بين مستخدمي الإنترنت، إذ اعتبره البعض خرقا غير مقبول للخصوصية، فيما رأى آخرون أنه سينقذهم من مواقف محرجة وغير مرغوبة، بتمكينهم من محوها بشكل نهائي من الإنترنت.
 
من جانبها، تجادل الشركة التي تقف وراء PimEyes بأنها "لم تكن أبدا، وليست أداة، لتحديد هوية أو تفاصيل أي فرد، وإنما تسعى لمساعدة الأشخاص في العثور على صور لأنفسهم على مواقع الويب المتاحة للجمهور"، وفق ما ذكر موقع "ديلي ستار". (سكاي نيوز عربية) 
 
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