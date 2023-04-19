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تكنولوجيا وعلوم

علماء يطورون "سترة ذكية" تتحول إلى كيس نوم

Lebanon 24
19-04-2023 | 23:00
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اقترح باحثون في جامعة دون الحكومية التقنية مفهوم سترة تدفئة ذكية يمكن تحويلها إلى كيس نوم. يعمل نموذج الملابس المطور على مبدأ منع انخفاض حرارة الجسم.
وذكرت الخدمة الصحفية للجامعة أن هذه المادة تعمل على تدفئة مناطق معينة من الجسم حتى قبل أن يشعر الشخص بعدم الراحة.
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يتم تنظيم الحالة الحرارية للإنسان من خلال العديد من العوامل الخارجية والداخلية. لا يستطيع الإنسان دائمًا تتبع التغير في درجة حرارة الأجزاء الفردية من الجسم. لذلك، في بعض الأحيان لا يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسه من انخفاض حرارة الجسم.

ويتوفر حاليا في السوق بعض أنواع الملابس التي تحتوي على أنظمة تدفئة تمكن أي شخص من تشغيلها أو إطفاءها يدويًا حسب درجة إحساسنا بالبرد، لكن لها عيوب وقيود في الاستخدام.
 
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للباحثين، تتطلب وظيفة هذه الملابس مراقبة مستمرة ولا يتم استخدامها حاليًا في كل الحالات المحتملة، على سبيل المثال، أثناء النوم. (سبوتنيك) 
 
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