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تكنولوجيا وعلوم

هل سيُعدل ماسك سياسة "تويتر"؟

Lebanon 24
19-04-2023 | 12:55
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حاول إيلون ماسك، طمأنة المعلنين القلقين بشأن تطور شبكة "تويتر"، من خلال تقديم سياسة جديد للإشراف على المحتوى.

وخلال مؤتمر أقيم في ميامي بيتش، عاد الملياردير الأميركي إلى المبادرة التي أعلن عنها، بهدف الحد من ظهور التغريدات التي لا تحترم قواعد المنصة، وقال "إذا كان لدى شخص ما رسالة كراهية، فيجب ألا يحصل على مكبر للصوت، يجب أن يكون في إمكانه رغم كل شيء قول ذلك من دون أن يفرض رأيه على الناس". (الاقتصادية)
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