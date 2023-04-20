



كيف تعرف أن حسابك على فيسبوك تعرض للسرقة؟

من الممكن أن يتعرض حسابك على فيسبوك للسرقة دون أن تطرد منه بالضرورة، ففي بعض الأحيان يقوم المتسلسل باستعمال حسابك لفترة قبل أن يطردك منه.

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ويمكنك اكتشاف ذلك في حال لاحظت تغييرا في بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو أي من معلومات الاتصال، كما قد يكتفي المخترق بتغيير اسمك وتاريخ ميلادك ومعلوماتك الشخصية فقط، لذا يُنصح بتفقدها باستمرار.



وفي حال لاحظت أنك أرسلت طلبات صداقة لأشخاص لا تعرفهم، أو قمت بإرسال رسائل لم تكتبها بنفسك، فاعلم أن حسابك مسروق.



عليك الانتباه أيضا إلى أي منشور يُنشر دون علمك، وإذا كان المخترق محترفا سيقوم بإخفائه من يومياتك وتعطيل الإشعارات، لذلك عليك زيارة حسابك باستمرار لتتأكد أن كل شيء على ما يرام.



كيف تستعيد حساب فيسبوك المسروق؟

بعدما تتأكد من تعرض حسابك للسرقة، عليك اتباع إحدى الطريقتين التاليتين:



1- إعادة تعيين كلمة المرور من الهاتف المحمول أو المتصفح تتعرض حسابات مستخدمي فيسبوك للسرقة أو الاختراق لأسباب مختلفة، لكن يوجد بعض الطرق تستطيع من خلالها استعادة حسابك على فيسبوك حال تعرضه للسرقة.من الممكن أن يتعرض حسابك على فيسبوك للسرقة دون أن تطرد منه بالضرورة، ففي بعض الأحيان يقوم المتسلسل باستعمال حسابك لفترة قبل أن يطردك منه.ويمكنك اكتشاف ذلك في حال لاحظت تغييرا في بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو أي من معلومات الاتصال، كما قد يكتفي المخترق بتغيير اسمك وتاريخ ميلادك ومعلوماتك الشخصية فقط، لذا يُنصح بتفقدها باستمرار.وفي حال لاحظت أنك أرسلت طلبات صداقة لأشخاص لا تعرفهم، أو قمت بإرسال رسائل لم تكتبها بنفسك، فاعلم أن حسابك مسروق.عليك الانتباه أيضا إلى أي منشور يُنشر دون علمك، وإذا كان المخترق محترفا سيقوم بإخفائه من يومياتك وتعطيل الإشعارات، لذلك عليك زيارة حسابك باستمرار لتتأكد أن كل شيء على ما يرام.بعدما تتأكد من تعرض حسابك للسرقة، عليك اتباع إحدى الطريقتين التاليتين:

في البداية، افتح تطبيق فيسبوك المثبّت على هاتفك المحمول. وستظهر صفحة تسجيل الدخول إذ تم طردك من حسابك.



بعدها عليك أن تضغط على خيار "هل نسيت كلمة المرور؟" وهذا الخيار موجود أسفل خانة إدخال البريد الإلكتروني وخانة كلمة السر.



بعد أن تضغط على خيار هل "نسيت تعيين كلمة المرور؟" ستظهر صفحة إعادة تعيين كلمة السر، وستدخل رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني في الخانة المخصصة لذلك، ومن ثم اضغط على "بحث".



بعد الضغط على زر البحث سيظهر حسابك وبجانبه معلومات الاتصال الخاصة بالحساب وكل ما عليك فعله هو اختيار البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف لاسترداد الحساب.



فإذا قمت باختيار البريد الإلكتروني، سيقوم فيسبوك بإرسال رمز التحقق إلى بريدك الإلكتروني حيث يجب عليك الدخول إلى بريدك الإلكتروني والبحث عن الرسالة التي تحتوي على رمز التحقق.



أما في حال قمت باختيار رقم الهاتف، فسيتم إرسال رسالة نصية لرقم هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق الخاص بحسابك على فيسبوك.



وستظهر تلقائيا صفحة يُطلب منك إدخال رمز التحقق الذي وصلك في تطبيق فيسبوك وهنا عليك كتابته في الخانة الخاصة به ومن ثم الضغط على "التالي".



بعد ذلك عليك أن تختار خيار "تسجيل الخروج" من جميع الأجهزة الأخرى، ومن ثم يتحتم عليك كتابة كلمة مرور جديدة ومن ثم إعادة تأكيدها.



2- إبلاغ فيسبوك عن تعرض حسابك للاختراق

إعادة تعيين كلمة المرور ليست الطريقة الوحيدة لاستعادة حساب فيسبوك المسروق، بل توجد طريقة أخرى كذلك.



حيث يمكن الإبلاغ عن حساب مخترق من خلال الدخول إلى الصفحة الخاصة بالإبلاغ عن أي اختراق عبر هذا الرابط.



اختر خيار "حسابي مخترق"، وبعد ذلك ستظهر لك صفحة بحث يُطلب منك فيها إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.



في حال لم تقم بربط حسابك برقم هاتف معين، عليك أن تتقيد بخيار البريد الإلكتروني للبحث عن حسابك وبعد كتابة أحدهما عليك أن تضغط على زر "بحث".



بعد إكمال الخطوات السابقة ستظهر نافذة تطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها في حقل كلمة مرور حالية أو قديمة، ومن ثم اضغط على التالي.



بعد ذلك ستظهر قائمة فيها 5 خيارات وهي الأسباب المحتملة للاختراق وأهمها:



رأيت رسالة أو منشورا لم أنشئه.

دخل شخص إلى حسابي دون إذني.

لا أرى الخيار الصحيح في هذه القائمة.

إذا لم تختر واحدا من هذه الثلاثة أسباب واخترت السببين الآخرين فسينقلك إلى صفحات التعليمات الخاصة باستخدام فيسبوك.



لكن عند اختيار واحد من الثلاثة أسباب، فستنتقل إلى صفحة استرداد الحساب المخترق بعد أن تضغط على زر "التالي"، حينها ستظهر صفحة بداية الاسترداد ويجب عليك الضغط على ابدأ ليقوم بتحليل الأنشطة السابقة على حسابك.



بعد ذلك ستظهر نافذة جديدة؛ اختر زر "التالي" ومن ثم اكتب كلمة مرور جديدة وقم بتأكيدها مرة أخرى ثم اضغط على "التالي"، بعد ذلك ستقوم بتحرير أي منشورات لم تقم بكتابتها ومن ثم المتابعة إلى صفحة آخر الأخبار. (الجزيرة)