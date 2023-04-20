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تكنولوجيا وعلوم

تطوير "درون" قادرة على إطلاق صواريخ موجهة بالليزر

Lebanon 24
20-04-2023 | 14:00
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يعمل سلاح الجو الملكي البريطاني على تطوير طائرة هليكوبتر صغيرة بدون طيار تدعى "Jackal"، ويمكنها إطلاق صواريخ موجهة بالليزر على أهداف أرضية أو جوية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن قادة القوات الجوية طالبوا بـ"طائرة هجومية بدون طيار" خفيفة الوزن بعد رؤية فعالية هذه التكنولوجيا في حرب أوكرانيا.
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وأضافت أن الحرب في أوكرانيا أبرزت أهمية "الأدوات غير المكلفة والمتاحة للبيع، والتي يجري تكييفها لتصبح منصات للأسلحة".

وأوضحت أن الاختبارات أثبت أن الدرون "Jackal" منصة فعالة لإطلاق الصواريخ المليئة بالمتفجرات، مشيرة إلى أنها قادرة على ضرب أهداف بدقة على بعد 6 كيلومترات.

وقالت إن هذه الدرون ستكون "بديلا أكثر أمانا للجنود الذين يتقدمون بأسلحة محمولة على الكتف أو مروحيات مأهولة تقترب من أهداف العدو".

وذكرت "ديلي ميل" أنه تم تطوير "جاكال" من قبل شركة "Flyby Technology" في مدينة يورك والصواريخ المخصصة من قبل "Thales" في أيرلندا الشمالية.

وبيّن جون باركر، طيار سلاح الجو الملكي البريطاني السابق والرئيس التنفيذي لشركة "فلاي باي": "يمكننا الجلوس على قمم الأشجار وإطلاق النار من مسافة بعيدة دون أن نكتشف".

وتابع: "جمال الطائرة هو أنها سريعة مثل طائرة هليكوبتر مأهولة أثناء الطيران". (سكاي نيوز)
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