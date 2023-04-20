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تكنولوجيا وعلوم

المهلة تنتهي اليوم... وداعا لعلامة التوثيق الزرقاء المجانية في "تويتر"

Lebanon 24
20-04-2023 | 08:00
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تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي وضعها الملياردير الأميركي ومالك موقع "تويتر"، إيلون ماسك، لأصحاب العلامات الزرقاء القديمة للاحتفاظ بها مجانا.

ومع نهاية هذا اليوم، سيجري إزالة علامة التوثيق الزرقاء من الحساب، ما لم يدفع صاحبه ثمن الاشتراك الشهري لقاء الاحتفاظ بالعلامة.
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وستظهر العلامة الزرقاء من الآن فصاعدا على الحسابات التي تدفع مبلغ 8 دولارات فقط.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذه الخطوة ستنهي العلامة التي تشكل إثر موقع "تويتر" الخاصة بالحسابات الموثقة. (سكاي نيوز)
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