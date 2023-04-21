اليكم مواصفات أفضل هواتف أندرويد هذه السنة للألعاب (فيديو)

أعلنت Asus عن "ROG Phone" بنسخته المطورة، كاشفة عن مواصفات الهاتف الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد هذه السنة وأكثرها تطورا.

وحصل هاتف ROG Phone 7 Ultimate الجديد على تصميم مميز جدا، وعلى هيكل شديد المتانة محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وجهّز بملحقات مثل قبضات التحكم والمراوح الخارجية التي تجعل منه أداة محمولة مميزة للاستمتاع بألعاب الفيديو الإلكترونية.

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وجاء الجهاز بوزن 239 غ، وحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ترددها 165 عيرتزا، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.







ويضمن الأداء الجبار له نظام Android 13 الحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+5) وجهزت بعدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا. (روسيا اليوم)