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تكنولوجيا وعلوم
بلسانكم فقط.. جهاز حديث للتحكم في هاتفكم
Lebanon 24
21-04-2023
|
11:00
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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن خبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طوروا جهازا ذكيا يتصل بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر عبر البلوثوت، ويسمح للمستخدم باختيار الأزرار باستخدام لسانه فقط.
وأوضحت الصحيفة أن المستخدم يكفي أن يحرك لسانه عبر شريحة توجد على الجهاز لتنفيذ أي أمر على حاسوبه أو هاتفه.
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والجهاز المسمى "MouthPad ^" يجري تصميمه حسب فم أي شخص بشكل يتناسب مع أسنانه، ثم يتم تثبيت لوحة مزودة بأجهزة استشعار في الجهة الأمامية، وهو قادر على الاتصال بأجهزة أندرويد وأبل وماك وويندوز.
ويأمل فريق "Startup Augmental" أن يساعد اختراعهم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في التحكم باليد، على العيش باستقلالية أكبر.
وقال توماس فيغا، الشريك المؤسس والمهندس في "أوغمونتال": "مع تشابك حياتنا بشكل متزايد مع التكنولوجيا، وتوسع العالم من المادي إلى الرقمي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى ضمان حصول الجميع على وصول متساوٍ إلى وسائل التحكم والواجهات الجديدة".
وأضاف: "MouthPad ^ يستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتتبع موضع لسان المستخدم، ثم يترجم حركاته إلى أوامر، مما يسمح للمستخدم بتنفيذ أي أمر على هاتفه أو حاسوبه". (سكاي نيوز)
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