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تكنولوجيا وعلوم

واحدة من أقوى وأكثر السيارات تطورا تظهر قريبا

Lebanon 24
22-04-2023 | 14:00
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أعلن وكلاء Voyah أن سيارة Passion الجديدة ستظهر في الأسواق الروسية وبعض الأسواق العالمية قريبا.

لفتت السيارة الجديدة انتباه الكثيرين بتصميمها المميز وخصوصا شكل واجهتها الأمامية التي زودت بخط إضاءة أنيق يمتد على كامل عرضها ويتوسطه شعار مضيء يظهر علامة Voyah.
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وتميزت هذه المركبة أيضا بالانسيابية العالية لهيكلها، وأقراص عجلاتها التي صممت لتقليل مقاومة الهواء، كما حصلت على سقف بانورامي كبير يمنح ركابها شعورا مميزا بالراحة أثناء التنقل، وجهّزت بأنظمة تعليق هوائية تمكن السائق من التحكم بارتفاع الهيكل، وحصلت على جنح هوائي متحرك يمكن التحكم به تبعا للسرعة للحفاظ على الثبات أثناء الحركة.
 
 
وداخليا جهّزت بواجهة قيادة متطورة جدا فيها شاشة لمسية تمتد على على كامل عرضها، وثُبتت أسفلَ الشاشة الكبيرة أيضا في منصف الواجهة شاشة لمسية أخرى، كما حصلت السيارة على مقود مميز جدا مزودد بأزار لمسية، وعلى نظام شحن لاسلكي للهواتف، ودعمت بكاميرات توفر الرؤية المحيطية للهيكل.
 
وجهّزت المركبة بحساسات لقياس معدل ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم عن بعد عبر الأجهزة الذكية، ونظام دفع رباعي مدعوم بمحرك كهربائي بعزم 510 أحصنة، وستطرح في روسيا بنسختين، نسخة مزودة ببطارية تكفي لقطع 483 كلم بالشحنة الكاملة، ونسخة مزودة ببطارية تكفي لقطع 608 كلم بالشحنة الواحدة. (روسيا اليوم) 
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