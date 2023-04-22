تقليص النفقات يعرقل خطط "غوغل" لبناء مقر ضخم في سيليكون فالي

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أوقفت شركة "غوغل" موقتاً عملية بناء موقع ضخم في سان هوزيه في سيليكون فالي ضمن خطتها للحد من النفقات، على ما أفادت شبكة "سي إن بي سي".وأعلنت مجموعة "ألفابت" المالكة لغوغل، في وقت مبكر من هذا العام أنها ستلغي حوالي 12 ألف وظيفة على مستوى العالم، مبررة ذلك بواقع اقتصادي مليء بالتحديات.وسجّلت "ألفابت" إيرادات وأرباحاً أقل مما كان متوقعاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، فيما تؤدي الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى تراجع أعمالها الإعلانية.ونقل التقرير عن أشخاص لم يكشف أسماءهم أن المشروع توقف مؤقتاً، من دون تبليغ المقاولين بشأن موعد استئنافه.ويتضمن "الموقع الذي تبلغ مساحته 80 فداناً مكاتب ووحدات سكنية وحدائق عامة وفقاً لـ"سي إن بي سي".ويأتي الخفض في ميزانية "ألفابت" عقب موجة توظيف كبيرة خلال ذروة جائحة فيروس كورونا من قبل شركات الإنترنت التي سعت وقتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها خلال عمليات الإغلاق.