لمستخدمي "سنابشات".. ميزة جديدة رائعة باتت متاحة لكم

طرحت "سناب شات" برنامج الدردشة الآلي "My Al" لجميع المستخدمين، بعد أن كان متاحاً في السابق للمستخدمين المشتركين بالخدمة المدفوعة فقط.



وأعلنت الشركة أن أكثر من 750 مليون مستخدم نشط يمكنهم الآن إضافة My Al إلى الدردشات الجماعية، والحصول على توصيات للأماكن على خريطة سناب، إضافة إلى العديد من الأشياء الأخرى.

Advertisement

وفي ما يلي مجموعة من الميزات لبرنامج الدردشة الآلي لـ "سناب شات"، بحسب ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:

رموز بيتموجي التعبيرية

يتم تشغيل روبوت الدردشة My AI من سناب شات بواسطة أحدث إصدار من "تشات جي بي تي"، وهو يأتي مع الآلاف من أشكال "بيتموجي" ويمكن تخصيصه بسهولة حسب رغبة المستخدمين. يمكن لمستخدمي سناب شات أيضاً تصميم "بيتموجي" مخصص للذكاء الاصطناعي، ومنحه اسماً وبدء الدردشة.

توصيات سناب شات

يمكن لبرنامج الدردشة أيضاً اقتراح أماكن للانتقال عبر خرائط سناب، واقتراح الأماكن ذات الصلة، وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من My AI اقتراح أنشطة نهاية الأسبوع لمجموعة من الأصدقاء.





مشاركة السنابات باستخدام My Al

يمكن للمستخدمين إرسال السنابات إلى My AI وتلقي رد الدردشة.

تحسينات سناب تشات

قالت سناب إنها برمجت My AI للالتزام بإرشادات مجتمع الشركة للمساعدة في الحماية من الاستجابات، التي قد تكون غير مناسبة أو ضارة، وقد أدخلت ميزة جديدة باستخدام تاريخ ميلاد المستخدم، بحيث يمكن لبرنامج الدردشة أن يأخذ عمر المستخدمين باستمرار في الاعتبار أثناء الرد على الإجابات.



كذلك، حصل سناب شات أيضاً على تقنية تعديل إضافية، والتي ستسمح للشركة "بتقييم مدى خطورة المحتوى، الذي يحتمل أن يكون ضاراً وتقييد وصول مستخدمي سناب شات إلى My AI إذا أساءوا استخدام الخدمة.

وتعمل الشركة أيضاً على دمج My AI في أداة "مركز العائلة" Family Center داخل التطبيق، للسماح للآباء بمراقبة محادثات أطفالهم باستخدام My Al.